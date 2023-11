URB Music Tour, festival com grandes atrações já confirmadas, vai invadir Recife no STU National

Recife receberá shows em dose dupla na próxima semana, dos dias 10 a 12 de novembro. Nas pistas da Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, o melhor do skate pela última etapa do STU National, o circuito brasileiro, que definirá os campeões da temporada 2023. Já no palco montado no complexo, o URB Music Tour, festival que chega à capital pernambucana com grandes atrações e que tem curadoria musical do DJ Tamenpi.

E o que não vai faltar é nome de peso do cenário local. Na sexta-feira (10/11), a partir das 18h30, quem vai colocar a galera para dançar é o DJ Da Mata e, na sequência, a DJ Daya. No sábado (11/11), às 20h, a hora e a vez da Batalha da Escadaria, principal batalha de MCs das Regiões Norte e Nordeste. E, no domingo (12/11), às 18h30, a Banda Eddie encerra o line-up do URB Music Tour, que chegou com força este ano acompanhando o STU pelas principais cidades brasileiras.

“Vamos receber na sexta esses dois DJs muito fortes da cena local. No sabadão, teremos uma das maiores batalhas de MCs do Brasil, uma edição especial. E, no domingo, a Banda Eddie, que é muito clássica no Recife desde a década de 80 e influenciou nomes como Chico Science e Nação Zumbi. Na verdade, é uma banda de rock que mistura frevo e outros ritmos nordestinos. Lançou um disco muito bom neste ano. E convida no palco Karina Buhr e a Orquestra de Frevo do Babá. Será um showzaço”, disse o DJ Tamenpi.

E para a festa ser completa, o mesmo ingresso do STU National valerá para os shows do URB Music Tour. E melhor: gratuito. A partir da próxima terça-feira (07/11), os ingressos estarão disponíveis para retirada no site da Sympla (sympla.com.br). Vale ressaltar que as arquibancadas estão sujeitas à lotação e, mesmo com ingresso na mão, é melhor chegar cedo para conseguir assistir à competição. Na edição do ano passado, o público se fez presente em peso, houve lotação todos os dias e as filas de espera no local foram grandes.

O STU National do Recife é apresentado pelo Banco BV, patrocinado pela Prefeitura do Recife, Recentro, Monster Energy, Oi, Tiger e Esportes da Sorte, e homologado pela CBSk. Os parceiros oficiais são Baw, CBSk, Altermark e Eletromidia, além do apoio da ABPSK e da Drop Dead. A Transamerica Prestige é o hotel oficial.

PROGRAMAÇÃO URB MUSIC TOUR:

Sexta-feira (10/11)

18h30 às 19h30: DJ Tamenpi

19h30 às 20h30: DJ Da Mata

20h30 às 21h30: DJ Daya

Sábado (11/11)

12h às 18h: Playlist

18h às 20h: DJ Tamenpi

20h às 22h: Batalha da Escadaria

Domingo (12/11)

17h às 18h: DJ Tamenpi

18h30 às 19h30: Banda Eddie convida Karina Buhr e Orquestra de Frevo do Babá.