No Street, Pâmela Rosa e Lucas Rabelo levam etapa do Recife e título brasileiro pra casa

Há pouco mais de 20 dias, os dois traziam para o Brasil medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Pâmela Rosa, a prata, e Lucas Rabelo, o ouro. Agora no Recife, no encerramento do STU National 2023, a dupla, em grande fase, voltou a subir no pódio, ambos no lugar mais alto, levando não só a etapa pernambucana como o título do circuito brasileiro de skate no Street. E pode-se dizer que estavam praticamente em casa.

Pâmela Rosa chegou com uma semana de antecedência a Pernambuco, mais precisamente a Toritama, município a duas horas e meia da capital Recife. No agreste, moram vários parentes, como seus avós, tios e primos. Praticamente todos eles, inclusive, estavam presentes à Rua da Aurora vibrando e torcendo pela figura emblemática da família, além de carregar uma faixa destacando a “Capital do Jeans”, como é conhecida a cidade.

“Primeiramente quero agradecer à torcida. Que festa! Realmente, eu me senti em casa. Meus familiares aqui de Pernambuco estavam em peso aqui e é muito gratificante vencer ao lado deles aqui no Recife. Foram dias incríveis, momentos que jamais vou esquecer”, declarou. “Mas o ano ainda não acabou. Estamos nos preparando pra SLS Super Crown, que vai acontecer em dezembro, em São Paulo. Depois ainda tem o Mundial no Japão. A expectativa é muito grande, mas penso em uma competição de cada vez. Sempre evoluindo e me divertindo”.

Foto: Julio Detefon/STU

No Recife, Pâmela fez duas de suas três voltas de 45 segundos muito boas, com uma delas valendo a nota 77,45, que lhe garantiu o título. Assim, terminou a temporada no topo do ranking nacional, com 39.000 pontos. Outra skatista que levou o público recifense à loucura, e teve até torcida especial, foi Carla Karolina, natural da vizinha Maceió (AL). Assim como na edição 2022, terminou em segundo lugar no Recife, onde sempre se sentiu muito à vontade. Rafaela Murbach completou o pódio.

Lucas Rabelo revela que teve sonho que seria campeão no Recife

Já na final masculina, Lucas Rabelo era outro que se sentia em casa. Natural de Fortaleza (CE), era ali um dos representantes do Nordeste, o que lhe deu uma força absurda. Ainda assim, precisou da sua terceira e última volta para – como se diz no jargão do skate – fazer uma volta limpa e zerar a pista, somada a uma Bomb Trick (manobra ao final da última volta que se soma à nota) de arrepiar. Momento em que os juízes lhe deram um 84,13.

“Foi especial demais. Sonhei que seria campeão aqui. E acordei hoje muito tranquilo. Até costumo nem andar antes de competir. Normalmente, quando a competição é à tarde, tem o aquecimento pela manhã. Estava tão bem e confiante pelo sonho que tive que até fui treinar mais cedo. Tinha que realizar isso, precisava ganhar no Nordeste, que merece receber esse skate de alto nível. Existem muitos talentos aqui e, quem sabe no próximo ano, apareçam outros na final?”

E quem apareceu com força na final foi Giovanni Vianna, que, até ali, liderava o ranking com apenas 500 pontos à frente de Lucas. E era justamente Giovanni que poderia tirar do amigo não só o título da etapa como o do brasileiro. Numa última volta precisa, faltava cravar uma Bomb Trick perfeita para que tudo, possivelmente, convergisse para seu lado. Mas ao aterrissar da manobra, apoiou levemente a mão no chão. Ainda assim, longo suspense no ar até sair a nota 82,95. Segundo lugar para Giovanni, o primeiro a abraçar Lucas, campeão nacional com 31.500 pontos, contra 30.000 do skatista de Santo André (SP).

“Já estava muito feliz com a minha nota. Se falasse que não estava preocupado ali no fim, seria mentira. Até porque todos aqui tinham muito skate para ganhar. Bateu aquela pressão. Na pista, é cada um por si. Fora dela, está todo mundo junto. Sairemos todos daqui para comemorar, dançar, dar risada, o que faz parte do skateboard. É amizade e irmandade. O que tenho a dizer é que me senti muito confortável aqui, onde me sinto bem demais. É minha casa e estava com muita saudade desse clima”, afirmou o campeão.

Já no Paraskate Street, título para Felipe Nunes, que, na sequência, ainda terminou em sexto lugar na final que encerrou o dia do STU National no Recife. Aliás, um ano muito importante para a modalidade, que teve a realização de três etapas no Street e outras três etapas no Park. No geral, o mesmo Felipe Nunes se tornou campeão brasileiro no Street, com o título geral no Park ficando com Vini Sardi, que, inclusive, é o presidente da Associação Brasileira de Paraskate.

RESULTADO FINAL - STREET FEMININO



1 – Pâmela Rosa – 77,45

2 – Carla Karolina – 69,91

3 – Rafaela Murbach – 67,97

4 – Ariadne Souza – 63,26

5 – Kemily Suiara – 58,11

6 – Isabelly Ávila – 54,07

7 – Maria Lúcia Rocha – 52,87

8 – Maria Almeida – 34,50

RESULTADO FINAL - STREET MASCULINO



1 – Lucas Rabelo – 84,13

2 – Giovanni Vianna – 82,95

3 – Abner Pietro – 82,57

4 – Ivan Monteiro – 74,34

5 – Luiz Francisco – 61,96

6 – Felipe Nunes – 55,79

7 – Matheus Teixeira – 54,27

8 – João Lucas Alves – 52,98

RESULTADO FINAL – PARASKATE STREET



1 – Felipe Nunes – 88,43

2 – Vini Sardi – 76,04

3 – Tony Alves – 69,44

4 – Adriano Feitosa – 65,13

5 – Ruan Silva – 62,30

6 – Leo Almeida – 58,82

7 – Daniel Amorim – 55,14

8 – Jota Ribeiro – 28,84

9 – Ítalo Romano – 22,03

10 – Nando Araújo – 18,41