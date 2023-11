SA Betesporte se prepara para Recopa Sul-Americana de fut-7 e confia em Neto Baiano e Jorge Henrique para conquistar a taça

Empilhando taças e em busca de novos triunfos, o SA Betesporte vai a quadra para mais uma decisão, dessa vez na disputa da Recopa Sul-Americana de Fut-7. O duelo acontece nesta quarta-feira (17), contra o Resaka, da Argentina, às 21h, na Arena Niterói. O time brasileiro é o atual campeão da Liga das América, enquanto os argentinos levantaram a taça da Sul-Americana.

A equipe pernambucana está confiante em suas duas grandes estrelas: Jorge Henrique e Neto Baiano. Os experientes jogadores, acostumados a serem campeões nos gramados do futebol de campo, vão em busca de mais esse título, agora nos campos artificiais.

“O projetando aqui a SA Betesporte nos deixa confiante que podemos ser campeões em qualquer competição. Entraremos em mais esse torneio pensando em levar mais essa taça para casa e representar bem o fut-7 brasileiro”, disse Neto Baiano.

O SA Betesporte são os atuais campeões mundiais de Fut-7, conquistando o mundo em setembro. A Recopa servirá também como o primeiro jogo da Liga das Américas que será disputada na sequência.

“Serão duas competições, mas a estreia já vale um título importante, então já poderemos voltar com duas taças na bagagem. Queremos isso, ser campeão e terminar a temporada com os principais títulos continentais, será muito especial para nós. O segredo é manter a concentração em todos os jogos. Representamos o nosso país no Mundial, aqui não será diferente”, afirma Jorge Henrique.

Em caso de título, a SA Betesporte colocará mais este troféu em sua galeria. O time pernambucano já foi Campeão Brasileiro, Estadual, Sul-Americano e Mundial. A equipe que já atua no Fut-7 desde 2016 é uma das mais tradicionais do país na modalidade.