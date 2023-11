Multicampeão, Cinho acumula títulos mundiais e é um dos grandes nomes do futevôlei no Brasil

Naercio Antônio, o Cinho, como é conhecido no cenário do futevôlei brasileiro, é um dos grandes nomes do futevôlei no país.

O atleta tem em seu histórico diversos títulos de relevância, com a conquista de 3 campeonatos mundiais, disputados na França e na Polônia.

“Ganhar títulos dessa expressão é o ápice da carreira para qualquer atleta, tenho inúmeros títulos, mas esses são especiais e de uma relevância imensa”

Corinthians, Vasco, Náutico, hoje se encontra no Grêmio, e junto com Fernando, Gugu, Pezao e Lúcio, formam a equipe que busca o título da liga nacional. Cinho que já atuou por equipes como o, hoje se encontra no, e junto com Fernando, Gugu, Pezao e Lúcio, formam a equipe que busca o título da liga nacional.

“Jogar aqui no Grêmio tem sido uma experiência única, é uma torcida muito apaixonada pelo clube, abraçaram muito a nossa equipe, quero conseguir retribuir todo esse carinho”.

Diante de tantos títulos já conquistados, ele já soma mais de 10 conquistas relevantes, mas ressalta um objetivo que almeja alcançar em um futuro próximo

Liga Nacional, é um campeonato de nível muito alto e que com certeza não pode faltar na minha prateleira, vai ser um momento especial". "Meu foco é conquistar a é um campeonato de nível muito alto e que com certeza não pode faltar na minha prateleira, vai ser um momento especial".

Cinho busca ainda voltar a ficar no topo do ranking nacional, ele que no último futevôlei Brasil terminou na segunda colocação geral, pretende repetir a dose e buscar os primeiros lugares mais uma vez

“Todo atleta de alto nível tem como o maior desafio se manter ali na parte de cima do ranking, trabalho diariamente para me manter em grande nível de atuação para que eu possa colher os frutos e continuar entre os grandes nomes do esporte”.