Inaê Luxeking faz última regata do ano em Ilhabela (SP) com convidados a bordo

O barco Inaê Luxeking participou da última etapa da Copa Mitsubishi 2023, neste sábado (25), com um barco repleto de convidados, incluindo influencers e profissionais de imprensa. A tripulação patrocinada pela marca de apostas esportivas correu em Ilhabela (SP) com o veleiro de 50 pés da equipe de vela.

A prova, que tem o nome de Volta à Ilha Sir Peter Blake, foi realizada com ventos de média intensidade. O percurso total foi de 45 milhas náuticas ou 80 quilômetros. Nem o dia chuvoso atrapalhou as 40 equipes que correram a 23ª edição do evento.

A largada foi dada no norte de Ilhabela às 12h30 e teve vento de aproximadamente 5 a 7 nós do quadrante sul. Para muitos, o evento foi a primeira experiência em uma embarcação de regata.

Estavam a bordo nomes como os influenciadores Fofoquito, do SBT, Rick Nóbrega, Letícia Bolgar Caputile, Pedro Felipe Brabox, Dandara Thereza, Marcos Vinícius, Victoria Oliveira, Caio da Rocha e Leonardo Caíres, além da tripulação do veleiro.

Bayard Neto, comandante do Inaê Luxeking, elogiou o desempenho dos novatos na regata e espera que com mais experiências como essa, pessoas entrem no mundo das regatas, onde o Brasil é referência.

''Foi um dia de regata, com vento, adrenalina de uma largada, muitos barcos na raia e uma experiência fantástica com muitas pessoas que nunca haviam competido ao lado de velejadores. A chegada da Luxeking é fundamental para que a cultura náutica ganhe cada vez mais força''.

Outra parte do grupo da Luxeking acompanhou a Copa Mitsubishi 2023 em uma lancha da equipe. Após a regata, os convidados participaram do jantar do comandante, uma tradicional confraternização da vela oceânica.

A próxima ativação será nas cidades paulistas de Guarujá e Santos no dia 9 de dezembro, com uma experiência no veleiro de 50 pés e um café da manhã no Píer 27.

O Inaê foi a primeira embarcação de vela oceânica de ponta a ter um patrocínio de uma empresa desse setor de apostas esportivas. A LuxeKing trabalha sua comunicação e estratégia no segmento de lifestyle e luxo no país. A empresa desembarcou no mercado brasileiro no segundo semestre de 2023 trazendo um novo conceito.

A agência On Board Sports é a parceria de PR e mídia oficial do barco e faz o trabalho de consultoria com os influenciadores e representantes da marca de apostas esportivas no Brasil.

A LuxeKing é do Grupo de Entretenimento Crown Europe, conhecido por seus centros de apostas em várias cidades ao redor do mundo, mas sua vasta gama de interesses vai além, abrangendo desde esportes, hotéis e entretenimento até imóveis, varejo e alimentação.