Sul Americano de FA: Chile e Colômbia disputam o kickoff da competição em Brasília

Nesta quarta-feira (29) terá início em Brazlândia (DF) o primeiro Sul-Americano de uma das modalidades que mais cresce no país: o futebol americano. Pela primeira vez, o Brasil será sede de uma competição internacional da modalidade, após ter sediado um ano atrás uma competição internacional de flag football.



Anfitrião, o Brasil vai encarar um triangular contra as seleções da Colômbia e Chile. Mas o primeiro jogo da competição será exatamente entre os convidados. Chilenos e colombianos darão o kickoff oficial do Sul Americano nesta quarta-feira ás 18h (horário de Brasília) no Estádio Chapadinha, com entrada franca.



Para os colombianos, o Sul-Americano será a primeira oportunidade de enfrentar as seleções do Chile e do Brasil. Com jogadores que atuam no próprio país e também nos Estados Unidos e Panamá, a equipe está ansiosa pela oportunidade de enfrentar seus vizinhos continentais.



“Viemos para o Brasil com 38 jogadores e uma staff de treinadores com mais 10 pessoas. Estamos animados para nosso primeiro sul-americano representando a Colômbia e espero que consigamos fazer um bom trabalho”, comentou Andrés Felipe Villa, wide receiver da seleção colombiana e também presidente da FECOFA – Federação Colombiana de Futebol Americano.



“O mundo não conhece o futebol americano da Colômbia. Só temos dois jogos internacionais em nossa história, contra Peru e Panamá. Acredito que essa é uma boa oportunidade para que possam ver do que somos capazes e principalmente, que temos o suficiente para competir em alto nível”, completou.



Mais experientes que o adversário desta noite no cenário internacional, os chilenos acreditam que podem vencer a competição. A equipe tem participado de forma constante das últimas competições internacionais e isso é responsável pelo crescimento e evolução do esporte no país.



“Estamos muito concentrados para essa competição. Acredito que vamos fazer bons jogos e vamos com tudo para ganhar”, comentou Mauricio Alejandro Carcamo, quarterback e wide receiver da seleção chilena.



“Nossos dois times (ataque e defesa) estão bem preparados, e temos como obrigação jogar de forma intensa. A mesma intensidade que demonstramos em nossas equipes durante a temporada, é a mesma que vamos demonstrar aqui. Jogamos 100%, 150% sempre, e não baixamos a intensidade nunca. Aqui não será diferente”, destacou o detentor de oito títulos de MVP na carreira jogando o campeonato chileno.

O Sul-Americano de Futebol Americano é organizado pela CBFA – Confederação Brasileira de Futebol Americano, com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Brazlândia e da equipe Gama Leões de Judá Futebol Americano. A CBFA é membro da IFAF – Federação Internacional de Futebol Americano.



Confira abaixo a tabela completa do Sul-Americano de FA:

29 de novembro – Chile vs Colômbia

01 de dezembro – Colômbia vs Brasil

02 de dezembro – Brasil vs Chile

Todos os jogos serão às 18h e com entrada franca