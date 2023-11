Sul Americano em Brasília é recomeço do projeto Brasil Onças no futebol americano

O Brasil Onças já está em Brasília para o seu retorno aos gramados após um hiato de seis anos. A seleção brasileira masculina de futebol americano vai participar do Sul Americano que será realizado na capital federal entre os dias 29 de novembro e 02 de dezembro.

Nesta quarta (29) acontecerá o jogo de abertura da competição, entre Chile e Colômbia, as outras duas seleções que participam do Sul Americano de FA. O Brasil Onças vai a campo na sexta (01) contra a Colômbia, e no sábado (02) contra o Chile, ambos os jogos no Estádio Chapadinha em Brazlândia (DF), às 18h e com entrada franca.

O último duelo do Brasil Onças foi contra a seleção argentina em dezembro de 2017, no estádio do Mineirão. Na ocasião, vitória brasileira debaixo de muita chuva, pelo placar de 38 a 00.



Para o head coach Brian Guzman, a competição será importante por se tratar de uma reativação da equipe após um longo hiato, e serve como início de preparação para o mundial da modalidade, previsto para acontecer em 2025.



“É uma reativação né? A última vez que estivemos em campo foi há seis anos atrás e muita coisa mudou desde então. Essa é uma oportunidade para reativar o Onças. Precisamos competir para evoluir a nossa seleção. Durante este período de hiato, o FABr evoluiu e a seleção. Tivemos um bom camp com a seleção ano passado, mas essa é a oportunidade perfeita para construir uma base de preparação para o mundial”, explicou Brian.



“Este Sul Americano é importante para as três seleções envolvidas, porque elas precisam jogar para se desenvolverem e se prepararem para os desafios futuros. E também é importante ressaltar a confiança desses países na nossa capacidade de organizar uma competição com essa. Esse protagonismo vai ser importante para o Brasil em todos os eventos futuros da modalidade”, completou o head coach



O Sul-Americano de Futebol Americano é organizado pela CBFA – Confederação Brasileira de Futebol Americano, com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Brazlândia e da equipe Gama Leões de Judá Futebol Americano. A CBFA é membro da IFAF – Federação Internacional de Futebol Americano.



Confira abaixo a tabela completa do Sul-Americano de FA:

29 de novembro – Chile vs Colômbia

01 de dezembro – Colômbia vs Brasil

02 de dezembro – Brasil vs Chile

Todos os jogos serão às 18h e com entrada franca