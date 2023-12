CBFA divulga lista de convocados para o Brasil Onças Sub-20 com Davi Belfort entre os QBs

A CBFA – Confederação Brasileira de Futebol Americano divulgou na noite passada uma lista com 60 nomes que participarão do training camp do Brasil Onças de futebol americano sub-20 em janeiro, para a preparação para as eliminatórias do mundial da modalidade.

Entre os nomes, o que chamou a atenção de todos foi o anuncio do quarterback Davi Belfort, de 18 anos, que assinou recentemente com o Virgínia Tech para disputar o College Football, e que é uma das esperanças de um jogador brasileiro na principal liga da modalidade num futuro próximo, a NFL, que atualmente conta com o kicker Cairo Santos como representante tupiniquim.

A lista divulgada pelo head-coach da seleção sub-20, Adan Rodriguez, conta ao todo com 60 nomes, os quais participarão de um training camp que servirá como uma espécie de filtragem e preparação para as eliminatórias para a Copa do Mundo da modalidade, que será disputada em junho de 2024 em Edmonton, Canadá.

O Brasil Onças jogará no final de fevereiro contra o Panamá na casa dos adversários, repetindo a caminhada da seleção principal em 2015 para o mundial daquele ano, no qual foi preciso vencer os panamenhos para disputar meses depois a Copa do Mundo.

Confira abaixo a lista completa dos convocados:

LINHA OFENSIVA ARTHUR SANTINI MINNESOTA ST CROIX ARTHUR VASCONCELOS RFA CARLOS GEHLEN CANOAS BULLS FABIO BARBOSA RFA GUSTAVO DUARTE RONDONOPOLIS HAWKS IURI BORGES RONDONOPOLIS HAWKS LUAN CARLOS HENZEL CARLOS BARBOSA XIMANGOS PEDRO KOSTKOSKI CORITIBA CROCODILES PEDRO LEITE GIJON MARINERS (ESP) PEDRO MAGALHAES T-REX RUNNING BACK GABRIEL LOPES SORRISO HORNETS HENRIQUE ANNINE T-REX LUIS MIGUEL NUNES CORITIBA CROCODILES MATHEUS FRANCELINO SORRISO HORNETS PEDRO GABRIEL SANTOS GUARANI INDIANS WIDE RECEIVERS / TIGHEND AUGUSTO KNEIPP SANTA MARIA SOLDIERS CAIO ELIAS SEMAAN GALO FA GABRIEL GOMES RFA GIULIANO NUCCI MAUÁ VIKINGS JOAO PEDRO COUTINHO RFA LUCAS BARROS GOIANIA SAINTS ROGERIO NETO ISTEPOS SANKA SOUZA CORINTHIANS STEAMROLLERS SERGIO GUILHERME TEIXEIRA CORINTHIANS STEAMROLLERS WALLACE NUNES RFA QUARTERBACKS DAVI BELFORT VIRGIA TECH FELIPE COTA LIFE PREP ACADEMY GUSTAVO CORNELIUS TREX LUCAS MENDES CORITIBA CROCODILES

LINHA DEFENSIVA ALAN FELIPE KLEEMANN TREX GUILHERME BREHMER TREX LUCAS CASTRO NOTRE DAME GREEN POND LUCAS MELO MOURA LACERDA DRAGONS LUCAS SANGALI CUIBA ARSENAL MATHEUS KORMANN CORITIBA CROCODILES RIVALDO BORJA SORRISO HORNETS RODRIGO BLANCO CORITIBA CROCODILES DEFENSIVE BACKS ERIC UILLIAN HOEPERS TREX FELIPE BUSSOLO CORITIBA CROCODILES FELIPE PEGORARO SORRISO HORNETS FELIPE PESSANHA RFA HENRIQUE MUNIZ CORITIBA CROCODILES ITALO REIS TAUBATE FOOTBALL JOAO PEDRO ROCHA GAMA LEAOS DE JUDA LUCAS RANGEL ITAJAI ALMIRANTES MARCO ANTONIO ZANANDREZ CRUZEIRO FA MATHEUS SOARES RFA OTAVIO LOPES CORITIBA CROCODILES VITOR LANAU RICHWOOD HS VITOR RAFAEL VIANA CORITIBA CROCODILES LINEBACKERS ADRIANO DE CASTRO RFA CAIO AZEVEDO GALO FA DAVI BRUZAMOLIN CORITIBA CROCODILES FERNANDO AZEVEDO CORITIBA CROCODILES LUIZ EDUARDO SANT'ANNA RFA MURILO MENDONÇA CORITIBA CROCODILES RAFAEL ISAAC TUBAROES DO CERRADO RAFAEL KOBUS CORITIBA CROCODILES