Confederação Brasileira de Futebol Americano divulga nova identidade visual

O ano novo promete ser transformador para o futebol americano no Brasil, seja pela confirmação do primeiro jogo da NFL no Brasil para este ano, ou por conta de outros fatores, como o fato do Flag Football agora ser uma modalidade olímpica. E para a CBFA – Confederação Brasileira de Futebol Americano, é o momento ideal para dar novos passos.

Um desses passos diz respeito a identidade visual da confederação, que passou por um rebranding nesta virada de ano, e agora, terá um logo novo e moderno, para celebrar um novo momento da entidade e do esporte no país.

Responsável pelo futebol americano e o flag football no país, a CBFA entende que 2024 pode ser um ano chave no desenvolvimento da modalidade, e uma marca mais impactante pode ser o primeiro passo para o êxito.

“Já era um desejo antigo retrabalhar a marca, e a nova identidade chega num ótimo momento, num ano que a modalidade promete movimentar muito todo o país! Ela ficou linda e nos representa bastante”, explicou Cris Kaji, presidente da CBFA.

Parceira da confederação durante a última edição do Brasileirão de Futebol Americano, a Agência Auge foi a responsável por toda repaginação da marca, criando todos os conceitos existentes. Liderados por Eduardo da Silva, participaram do processo de rebranding da CBFA pela Auge, Leonardo Castro, Monique Del Rosso e Sulamita Coelho.

“A satisfação de criar uma marca que vai representar todo o FABr, é um orgulho inimaginável, e fica ainda maior ainda quando levamos em consideração as conquistas recentes do futebol americano e do flag football. Saber que a nova marca da CBFA que desenvolvemos estampará os uniformes e todo material relacionado a confederação é muito gratificante. É a marca que estará exposta neste futuro promissor que a modalidade terá pela frente, e agradeço a confederação pela oportunidade de fazer parte deste marco”, comentou Eduardo da Silva.

A mudança é bastante significativa, a começar pela paleta de cores. Todas as quatro cores da bandeira do Brasil estão presentes no novo logo, mas o azul é a cor predominante, em dois tons diferentes. Um contorno amarelo e outro verde ajudam no realce do novo escudo, com um formato totalmente diferente do seu anterior.

Dentro do logo, a sigla CBFA utiliza um novo modelo de fonte, mais moderna, e que atrela as pinturas dos campos para a prática do esporte. Assim como a sigla, uma bola de futebol americano segue presente, mas desta vez junto com uma flag, nas cores branca e azul claro, deixando óbvio que a proposta é fazer com que as duas modalidades possam evoluir juntas, dentro da confederação.

Outro novo detalhe no logo é a presença de cinco estrelas amarelas, cada uma representando uma região do país. O futebol americano é um dos poucos esportes no Brasil que possui um número considerável de praticantes em todas as cinco regiões, e a ideia é mostrar que todos fazem parte da confederação, sem exceções.



“A nova marca possui as 5 estrelas, representando cada região do país Isso é muito representativo, afinal o esporte vem crescendo a cada ano e em todas as regiões, sem exceção. A fonte da sigla nos lembra as linhas presentes nos campos onde o jogo acontece. Todo o seu processo de criação foi pensado em representar o football, as nossas cores e cada instituição espalhada por todo o Brasil", explicou Eduardo.

A nova marca passará a ser utilizada nesta sexta-feira (05) em todas as redes sociais da CBFA e também em tudo que for relacionado à confederação.