Buffalo Bills se consagram campeões da AFC East com vitória em cima do Miami Dolphins no Sunday Night Football

O último jogo da temporada regular da National Football League aconteceu neste domingo (7) no Hard Rock Stadium, na cidade de Miami, Flórida. Os Buffalo Bills saem atrás do placar mas conseguem reverter e venceram o Miami Dolphins por 21 a 14. A equipe de Nova Iorque conquistou pelo quarto ano consecutivo a AFC East em jogo que valia o título de campeão da divisão e mando de campo no Wild Card. Apesar dos Dolphins terem tido um final de temporada não muito positivo, com 2 vitórias entre os últimos 5 jogos, tem vaga garantida nos playoffs da NFL.

Sobre o jogo:

Nos minutos iniciais do primeiro quarto, Tua Tagovailoa, quarterback dos Dolphins, é interceptado pelo cornerback Christian Benford. Em campanha de ataque dos Bills, o time buscava o touchdown, mas Josh Allen sofreu a segunda interceptação da partida. O quarterback fez passe na endzone para Gabe Daves mas o cornerback Eli Apple chega antes e agarra a bola. Com menos de 30 segundos no relógio, Allen é interceptado novamente e dessa vez pelo safety DeShon Elliott. Ambas equipes não conseguem pontuar e o placar fica no 0 a 0.

Foto: Divulgação/Buffalo Bills

Miami consegue touchdown com corrida do running back De’Von Achane, converte o extra point e coloca 7 pontos de diferença entre a equipe comandada por Sean McDermott no segundo quarto. A resposta não demora para chegar: Allen faz um passe para o wide receiver Trent Sherfield, que marca um touchdown. Com o ponto extra, o jogo estava empatado. Na campanha seguinte, Tyrek Hill marca touchdown com passe recebido de Tagovailoa e com o extra point, coloca os Dolphins na liderança novamente.

O terceiro quarto é marcado por oportunidades perdidas de pontuar e punt das duas equipes. O quarterback dos Bills também sofreu um sack e cedeu um fumble, sendo o terceiro turnover de Josh Allen na partida.

No início do último quarto, em um retorno de punt, o wide receiver Deonte Harty, recebe a bola na linha de 4 jardas e corre 96 para anotar um touchdown que empatou a partida novamente. Poucos minutos depois, em nova campanha de ataque dos Bills, o tight end Dawson Knox recebe passe curto de Allen e marca mais um touchdown. Pela primeira vez na partida, Buffalo esteve à frente do placar. Na última oportunidade de Miami correr atrás do resultado, com menos de 2 minutos no relógio, Tagovailoa é interceptado novamente. Dessa vez pelo safety Taylor Rapp, que marca o fim da campanha de ataque dos Dolphins e a vitória dos Bills é confirmada.