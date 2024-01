Projeto Nadando Pelos Cartões Postais lança campanha para compra de caiaques

O Projeto Nadando Pelos Cartões Postais lançou a campanha virtual “CAIAQUE PARA SEGURANÇA NAS ÁGUAS ABERTAS”. O objetivo é arrecadar recursos para a compra de três caiaques. Esta causa é muito significativa pois está voltada para a segurança dos participantes nas nadadas no Lago Guaíba e para promover projetos de educação ambiental.

Por intermédio do site da campanha, os apoiadores poderão contribuir com diferentes valores e receber recompensas. Para doar, basta clicar no link da campanha: https://bit.ly/3QO27I2

O Projeto Nadando Pelos Cartões Postais é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2018, por pessoas que amam a natação em águas abertas e a preservação ambiental.

Tem como missão conservar as águas do Lago Guaíba, gerindo os recursos naturais de forma participativa e sustentável, visando recuperar, conservar e proteger a biodiversidade da região, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. A campanha de arrecadação conta com o apoio da AGD CAIAQUES.