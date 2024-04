O AT&T Stadium foi palco de grande partida entre Dallas Cowboys e Green Bay Packers pelo Wild Card da National Football League neste domingo (14). O time de Green Bay dominou a primeira metade do jogo e os Cowboys tentam reagir, fazendo bom último quarto, mas não conquistam a virada. O destaque do jogo é o quarterback Jordan Love, que fez a sua estreia na pós-temporada da NFL com 272 jardas em passes e 3 touchdowns. Com o placar final de 48 a 32, os Packers enfrentarão o San Francisco 49ers na próxima semana e o Dallas está fora dos playoffs da NFL.

Uma partida com muitos pontos:

Na primeira campanha da partida, o ataque de Green Bay consegue touchdown com Aaron Jones para abrir o placar. O running back correu para 3 jardas e com o extra point de Anders Carlson, soma 7 pontos. O quarterback de Dallas, Dak Prescott, é interceptado por Jaire Alexander com menos de 40 segundos para acabar o primeiro quarto. Os Packers dominaram o relógio e os Cowboys ficaram com 3:56 minutos para tentar chegar na endzone.

Logo no retorno para o segundo quarto, Aaron Jones faz de novo e anota touchdown para Green Bay, que lidera por 14 a 0. Aos 3 minutos, o quarterback Jordan Love faz passe para Dontayvion Wicks e marca mais um TD e com o extra point não convertido, a equipe fica com o placar de 20 a 0. Em seguida, a campanha de ataque do Dallas é encurtada com Dak interceptado pelo safety Darnell Savage, corre 64 jardas e conquista o touchdown. Carlson converte o extra point e o o time de Wisconsin dominam com 27 pontos.

Os Cowboys buscam reduzir a diferença e no two-minute warning, o quarterback leva a equipe para a red zone e em passe para CeeDee Lamb, Prescott é quase interceptado novamente. Dallas consegue na próxima jogada sair do zero, Jake Ferguson anota o touchdown e vão para o intervalo com o placar de 27 a 7.

Foto: Divulgação/Green Bay Packers

Após o intervalo, a posse de bola é dos Cowboys e Brandon Aubrey faz field goal de 34 jardas, deixando o time com 10 pontos. O ataque dos Packers assume, Jordan Love faz um passe longo para Romeo Doubs e o time conquista 46 jardas. Na continuidade da campanha, Aaron Jones marca seu terceiro touchdown da partida e deixa os Packers com 34 pontos.

A equipe de Dallas tenta correr atrás do resultado com o running back Tony Pollard que anota mais um TD, deixando o time com 16 pontos. É decidido ir para a tentativa de 2 pontos e a conversão é feita mas por conta de uma falta, a jogada é anulada. Aubrey chuta o extra point mas não é bem sucedido. Nos minutos finais do terceiro quarto, o quarterback do Green Bay fez passe profundo para o tight end Luke Musgrave e marcou o touchdown de 38 jardas, deixando a partida 41 a 16.

Os Packers iniciam o último quarto atacando e novamente a campanha é bem sucedida: 48 a 16. Romeo Dubs conquista novamente o TD com passe de Jordan e Carlson faz o extra point. Os Cowboys insistem e nos 6 minutos finais anotam dois touchdowns com Jake Ferguson e ambos com passe de Dak Prescott, deixando o placar final 48 a 32.