No Highmark Stadium, o Buffalo Bills encarou o Pittsburgh Steelers pelo Wild Card da National Football League nesta segunda-feira (15). Os Bills fizeram grande partida, ganharam de 31 a 17 dos Steelers e conseguiram avançar na pós-temporada. O jogo estava inicialmente marcado para o domingo (14) mas a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, com apoio do time do nova-iorquino e da NFL, adiou a partida para segunda-feira por conta de uma tempestade de neve. Com o resultado, Buffalo irá receber o Kansas City Chiefs em casa no Divisional Round no domingo (21) às 20:30.

Sobre o jogo:

A equipe de Buffalo praticamente dominou a primeira metade da partida com boas jogadas tanto na defesa quanto no ataque. Os Steelers iniciam atacando mas são forçados ao punt e dão vez para Josh Allen, quarterback dos Bills, começar a campanha. Allen fez passe para Dawson Knox, que aproveita brecha na marcação e pega a bola na endzone e o time abre o placar.

Depois das campanhas de ambos times que resultaram em punts, o quarterback do Pittsburgh, Mason Rudolph, faz passe para o wide receiver George Pickens e a arbitragem marca como incompleto. O técnico, Sean McDermott, desafia a decisão de campo e após a análise, a marcação inicial é desfeita e é sinalizado o fumble com posse de bola para Buffalo. Em seguida, Josh entra em campo e em 1 jogada, faz a conexão de 29 jardas com Dalton Kincaid que anota o segundo touchdown e deixa o placar 14 a 0.

Aos 7 minutos do segundo quarto, Josh Allen fez grande jogada individual. O quarterback desvia de tackle e corre 52 jardas para anotar o terceiro touchdown da partida e seu décimo sexto na temporada. Na próxima campanha, Tyler Bass, kicker da equipe de Nova Iorque, chuta para field goal mas é bloqueado por Montravius Adams. Os Steelers conseguem o touchdown em campanha rápida de ataque e deixam o placar 21 a 7. Diontae Johnson recebe passe para 10 jardas de Rudolph e marca o primeiro do time antes da segunda metade do jogo.

Após o intervalo, ambas equipes marcaram field goal e somam 3 na pontuação. Nos minutos finais do terceiro quarto, Calvin Austin III recebe a bola de Rudolph e marca touchdown no meio da endzone. No último quarto, os Bills pontuaram com mais um TD para selar a classificação para o Divisional Round. O wide receiver, Khalil Shakir, recebeu passe Allen para endzone e deixou o placar com vitória de 31 a 17 para Buffalo.