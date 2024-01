Irmãos capixabas vencem seletivas para disputar o campeonato Regional Alpi Centrali de Esqui Alpino na Itália

Os jovens atletas de esqui alpino Leopoldo Fagnani e Carlotta Fagnani, de 13 anos, de Vitória (ES), conquistaram vitórias, neste domingo, e iniciaram bem a disputa para a classificação dos Regionais dos Alpes Centrais Itália de Esqui Alpino. A competição foi realizada em Áprica, na região do Lombardia.

Leopoldo vinha de duas lesões, uma torção de tornozelo e outra no joelho contraída logo antes do Natal do ano passado, e se superou vencendo descidas no Slalom e no Slalom Gigante. Carlotta foi campeã no Slalom e ficou em segundo lugar no Slalom Gigante.

Foto: Divulgação | Arquivo Pessoal

"Muito bom começar 2024 com resultados tão bons. Depois de tantas competições canceladas ou adiadas ou dificultadas por causa da meteorologia, podemos ter dois dias super bem organizados e muito bem aproveitados. Muito legal voltar para as competições depois de tanto tempo", comemorou Leopoldo.

Foto: Divulgação | Arquivo Pessoal

"Estava com saudades de ver tantos amigos atletas de novo competindo. Foi um final de semana muito gostoso e vamos com tudo para a competição de março", seguiu Carlotta.

A disputa dos Regionais Italianos, dos mais competitivos do mundo, será realizada no mês de março, já no final da temporada de Esqui Alpino europeu.