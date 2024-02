A 30ª edição da Copa da Juventude de Vela - Campeonato Brasileiro Interclubes de Vela foi concluída neste domingo (4) no ICB - Iate Clube de Brasília. A competição da nova geração da modalidade reuniu mais de 150 atletas no Lago Paranoá. A competição teve as classes ILCA 6, 420, iQFoil Júnior e 29er com representantes de 15 clubes do país.

Na 420, a dupla Arthur Back e Eduardo Cersozimo (ICRJ) ficou com primeiro lugar no geral, seguido pela parceria de Melissa Paradeda e Antônia Glik (ICS/VDS), que foi a melhor do feminino. A categoria teve ao todo 13 barcos.

Na 29er, as regatas foram definidas na 13ª e última, com o ouro para os representantes do ICRJ Júlia Afonso Addum e João Vicente. Lucas Rech Geyer e Lucas Seelig Althaus (CDJ) ficaram quatro pontos atrás. Entre as mulheres, as melhores foram Clara Meyer Cardoso e Lívia Valduga Nogueira.

Na ILCA 6, classe com 53 atletas, Renato Lunetta (ICB) ganhou no geral levando o fator casa. O atleta brasiliense somou 23 pontos perdidos vencendo quase todas as provas. Luiz Giagio, também do ICB, somou 52 pontos e ficou em segundo. No feminino, Antonella Dalpiaz (VDS) foi a melhor no final. Na IQFoil, Sofia Rocha (ICB) foi a vencedora.

''Foi um campeonato bem difícil para a nova geração, muito em função das condições diferentes do que era esperada. Ventou um pouco mais forte do que o previsto. Mas foi ótimo ver o alto nível dos atletas'', disse Juan Sienra, gerente de esportes da CBVela.

Juan Sienra reuniu técnicos de vários estados no Fórum de Treinadores no Iate Clube de Brasília, bem como o bicampeão olímpico Torben Grael, que falou à garotada nas dependências do ICB.

A Copa da Juventude de Vela foi realizada após o sucesso do Mundial da Juventude de Búzios, que foi disputado em dezembro do ano passado com atletas de todo mundo na raia do litoral fluminense.

A competição serviu de seletiva para a entrada no Programa de Alto Rendimento (PAR) da CBVela com gestão do Conselho Técnico de Vela Jovem e da Diretoria da CBVela que inclui entre outros objetivos avaliações para a formação da Equipe Brasileira de Vela Jovem que irá representar o Brasil no Campeonato Mundial da Juventude da World Sailing, a ser realizado em julho de 2024 no Lago di Garda, na Itália.