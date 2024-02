O fim de semana de Carnaval será de lutas no UFC Fight Pass. Neste sábado (10), o octógono chega ao UFC Apex, em Las Vegas, e recebe duelos emocionantes incluindo quatro brasileiros. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 17h45, com exclusividade na plataforma de streaming do UFC.

A atração principal ficará por conta do No. 11 do peso-médio Jack Hermansson e da promessa americana Joe Pyfer. Um veterano do octógono com mais de 14 anos de carreira, Hermansson (23-8) é um lutador versátil e obteve vitórias impressionantes contra Chris Curtis, Edmen Shahbazyan e Kelvin Gastelum. O lutador sueco agora busca ter um desempenho decisivo contra Pyfer e manter vivo o sonho de disputar o cinturão do UFC.

Já Pyfer (12-2) retorna à ação em busca de garantir a maior vitória de sua carreira em sua primeira luta principal no UFC. O americano foi contratado após participar do Contender Series em 2022 e emplacou três vitórias seguidas na organização desde então. Uma vitória sobre Hermansson neste final de semana pode colocá-lo entre os 15 melhores da divisão liderada pelo recém-coroado campeão Dricus Du Plessis.

Brasileiros em ação

O Brasil estará bem representado no octógono. Também em combates no peso-médio, Gregory Rodrigues (14-5) e Rodolfo Vieira (9-2) buscam estender suas sequências de vitórias. Gregory, que se destacou conquistando 4 de suas 5 vitórias no UFC por nocaute, enfrenta o ex-participante da 11ª temporada do The Ultimate Fighter, Brad Tavares (20-9). Já o multicampeão no jiu-jitsu, Rodolfo, tentará parar a sequência de duas vitórias consecutivas do russo Armen Petrosyan (9-2).

No peso meio-médio, em uma estreia muito aguardada, Carlos Prates (17-6) enfrenta Trevin Giles (16-5). Prates foi contratado após participação no Contender Series no ano passado e teve sua performance comparada a de Anderson Silva pelo presidente do UFC Dana White na ocasião. E completando o time brasileiro em ação neste fim de semana, Bruna Brasil (9-3-1) enfrenta Loma Lookboonmee (8-3) em duelo válido pelo peso-palha. Bruna busca sua segunda vitória consecutiva no UFC e tenta parar o impulso de Loma, que tem 4 vitórias em suas últimas 5 lutas no UFC.