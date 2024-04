A 51ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela está confirmada de 20 a 27 de julho em Ilhabela (SP). O evento terá as classes ORC, BRA-RGS, C30, Clássicos e RGS Cruiser, que passa a ter nova nomenclatura da Bico de Proa. São esperados mais de 100 veleiros de todo Brasil e de países vizinhos.

A competição de vela oceânica, considerada a maior da América do Sul, abre com a Regata Vela do Amanhã, no sábado (20/7), reunindo crianças e adolescentes de projetos sociais náuticos. Logo após será feita a reunião de comandantes para explicar as regras do campeonato. O tradicional Desfile dos Barcos da SIVI será realizado no Píer da Vila às 11h do domingo (21/7).

Na sequência será dada a largada oficial da regata Alcatrazes por Boreste - Marinha do Brasil para as equipes da ORC, BRA-RGS A e B. Ao mesmo tempo partem os veleiros da C30, RGS Cruiser, Clássicos e RGS C para a ilha de Toque Toque por Boreste.

''A cada ano vemos na mesma raia atletas olímpicos, velejadores profissionais e principalmente os amadores, que fazem da SIVI o grande encontro anual da modalidade'', disse o diretor de vela do Yacht Club de Ilhabela, Demian Pons.

O barco homenageado na 51ª edição será o MorgaZecK, dos comandantes Michele D'Ippolito e Eduardo Camara Lopes. O veleiro finlandês é um Swan 48 fabricado em 1974 e disputa as regatas da Semana Internacional de Vela de Ilhabela na Clássicos.

''As regatas prometem novamente bastante diversão. Temos vários tipos de barcos correndo juntos, uns mais modernos e atualizados e outros que conservam o espírito esportivo mas não abrem mão da festa. Velejar em Ilhabela é sempre um show à parte, usando as raias do Canal de São Sebastião, as ilhas de Alcatrazes, Toque-Toque, Vitória, Búzios, e as pontas da Sela e das Canas'', contou Cuca Sodré, presidente da Comissão de Regatas.