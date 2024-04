Semana Internacional de Vela de Ilhabela divulga aviso de regata

A organização da 51ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela divulgou no início de abril o Aviso de Regata do evento, que será realizado de 20 a 27 de julho no Yacht Club de Ilhabela (YCI). O maior encontro da modalidade terá as classes ORC, VPRS, BRA-RGS, C30, Clássicos e RGS Cruiser, que passa a ter nova nomenclatura da Bico de Proa. São esperados mais de 100 veleiros de todo Brasil e de países vizinhos.

O evento é regido pelas regras da World Sailing - Federação Internacional de Vela. A competição é organizada pelo Yacht Club Ilhabela, com apoio da Prefeitura Municipal de Ilhabela, CBVela - Confederação Brasileira de Vela e ABVO - Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.

O documento apresentado pela organização nesta semana conta com todas as regras e informações importantes para uma disputa de veleiros ou barcos à vela.

Baixe o Aviso de Regata -- https://tinyurl.com/3uyrmxuu

O Aviso de Regata é emitido sempre pelos responsáveis técnicos pelo evento e fornece detalhes como data, hora e local da regata, procedimentos de inscrição, percursos, regras de competição, procedimentos de largada e chegada, penalidades, entre outras informações relevantes para os participantes.

''A SIVI tem uma característica de, primeiro geograficamente, está no sudeste, ou seja, não está nos extremos do nosso país, o que facilita um pouco. Além disso, é uma cidade pequena, onde as pessoas se encontram facilmente, então tem velejadores, por exemplo, que vêm aqui desde quando competiam de Optimist há 30 anos e reencontram amigos daquela época, tem pais velejando com filho, tem avô velejando com neto. Você fala com pessoas na rua, encontram moradores, todo mundo fala da Semana de vela. E acho que esse clima acolhedor é que faz a diferença''.

''Falando de regatas, com o El Niño, a semana ficará bem desafiadora com todo tipo de condição, correnteza, sem correnteza, correnteza fraca, correnteza forte, ventos médios, ventos fracos, ventos fortes, de vários quadrantes, é realmente um diferencial'', explicou Cuca Sodré, organizador técnico da SIVI.

Além da Bico de Proa, que passa a se chamar RGS-Cruiser, o evento convidou os barcos da regra VPRS, bastante utilizada no Rio de Janeiro. Seguem na lista a tradição dos veleiros Clássicos, modelos de 1979 pra cá, além dos times de alta performance na ORC e nos monotipos da C30. A BRA-RGS deve ser a maior da raia novamente.

A pontuação da SIVI será por divisão e sua apuração considera a colocação do barco dentro de sua respectiva divisão e desconsiderando os barcos das demais divisões. ORC e RGS só levarão em conta as regatas onde todas as divisões da classe tenham corrido juntas.

O campeonato será válido quando duas regatas forem disputadas. O evento será composto por até 12 regatas para a classe C30 e dez para as demais categorias. Será declarada vencedora a equipe com o menor número de pontos perdidos.

Programação das regatas

A 51ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela é considerada a maior da América do Sul e abre com a Regata Vela do Amanhã, no sábado (20/7), reunindo crianças e adolescentes de projetos sociais náuticos. Logo após será feita a reunião de comandantes para explicar as regras do campeonato.

O tradicional Desfile dos Barcos da SIVI será realizado no Píer da Vila, às 11h, do domingo (21/7). Na sequência será dada a largada oficial da regata Alcatrazes por Boreste - Marinha do Brasil para as equipes da ORC, BRA-RGS A e B. Os barcos que forem correr esta prova específica devem ter e usar rastreadores por satélite - spot ou similar.

Para as classes ORC, BRA-RGS, VPRS e Clássicos é obrigatório o barco estar em dia com a ABVO - Associação Brasileira de Veleiros de Oceano. Já para disputar o evento na categoria RGS Cruiser, o veleiro não pode ter participado da SIVI nos últimos três anos.

Ao mesmo tempo partem os veleiros da C30, RGS Cruiser, Clássicos e RGS C para a ilha de Toque Toque por Boreste.

Para todas as classes, exceto C30, será permitida a inclusão de até um tripulante-mirim por barco, que tenha até 16 anos e com peso máximo de 60 quilos. Este tripulante não pagará inscrição e não será computado para verificação de limite de peso ou quantidade de tripulantes.

A Regata Mitsubishi – Eduardo de Souza Ramos está confirmada na programação da SIVI 2024. o Campeonato por Equipes com um trio de ORC, Clássicos e BRA-RGS segue na programação e o vencedor leva o Troféu Penduick, que é transitório.

Após as regatas, haverá a canoa de cerveja e confraternização nas dependências do YCI. As inscrições para a Semana Internacional de Vela de Ilhabela serão abertas em breve.

As regatas contam com vários tamanhos de barcos correndo juntos. As raias utilizadas serão do Canal de São Sebastião, as ilhas de Alcatrazes, Toque-Toque, Vitória, Búzios, e as pontas da Sela e das Canas'', contou Cuca Sodré, presidente da Comissão de Regatas.

Veleiro homenageado

O barco homenageado na 51ª edição será o MorgaZecK, dos comandantes Michele D'Ippolito e Eduardo Camara Lopes. O veleiro finlandês é um Swan 48 fabricado em 1974 e disputa as regatas da Semana Internacional de Vela de Ilhabela na Clássicos.

A escolha da organização leva em conta o histórico do barco e sua importância para a vela brasileira. Em 2023, o Atrevida, que fez 100 anos, foi a embarcação festejada nas dependências do clube e na comunicação visual.

