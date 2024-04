Maior feira de Pesca Esportiva confirma nova edição em 2025

A maior feira de pesca esportiva e esportes outdoor da América Latina já tem data definida para a sua próxima edição, em 2025. A 17ª edição do Pesca & Companhia Trade Show será realizada de 20 a 22 de março de 2025 no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP).

Além das datas da próxima feira, a organização confirmou a realização do III Torneio de Arremessos e do III Fórum Nacional de Turismo da Pesca, duas atrações que desde 2022 abrilhantam ainda mais o evento.

Para 2025, a organização também espera ampliar a quantidade de expositores e apresentar mais marcas relacionadas à cadeia produtiva da pesca, recebendo ainda mais destinos turísticos e outros players. O tiro esportivo, com as principais marcas do segmento, também continua sendo um dos pontos altos do Trade Show.

“A última edição foi um sucesso! Tivemos lojistas, expositores e público do Brasil inteiro. Aguardo o retorno de todos em 2025, no nosso novo pavilhão. Vai ser ainda mais especial”, convida Marcelo Claro, organizador do evento.

A 16ª edição do Pesca & Companhia Trade Show foi concluída em março, no Pro Magno, em São Paulo (SP), recebendo mais de 20 mil pessoas em três dias de feira. O principal evento do setor contou em 2024 com mais de 100 expositores e movimentou quase meio bilhão de reais em volume de negócios, em produtos e serviços de pesca, náutica, tiro esportivo, turismo, esportes outdoor, cutelaria e outros segmentos.

Em franco crescimento, a pesca tem um universo de praticantes estimado em mais de 15 milhões no país e as atividades relacionadas, como o número de competições esportivas, só aumenta. O Ministério da Pesca registrou 113 novos eventos só no ano passado.

“É a maior feira de pesca que nós temos no Brasil! Por isso, vocês, pescadores esportivos, não podem perder a próxima edição. É um evento onde se fazem grandes negócios e acompanhamos os principais lançamentos do mercado”, afirma o renomado pescador Nelson Nakamura.