A noite de sábado (13) foi de celebração para a comunidade da canoagem polinésia VA'A com a premiação dos 'Melhores do Ano'. O evento ocorreu no Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra, em Salvador (BA).

Os principais atletas e clubes da temporada 2023 foram homenageados e a canoagem do YCB - Yacht Clube da Bahia levou 31 prêmios, abrangendo categorias individuais, coletivas e por clubes.

Além dos representantes do Yacht Clube Bahia, a própria instituição, que tem sua sede na Barra, recebeu prêmios entre os Fomentadores do Esporte, Clube, OC6 50+ Feminino, OC6 Open Feminino e OC6 Open Masculino.

Na categoria V2R 50+, os premiados com ouro foram: Rosvaldo Júnior e Ivan Pedro, que também receberam honrarias individuais na categoria. Na versão 40+ masculina, destaque para Clóvis Nunes e Luciano Carvalho, que levaram o ouro. Ao lado de Erico Viera, Luciano Carvalho também ganhou sua medalha de ouro no individual.

Na Open da V2R, a dupla Maurício Oliveira e Douglas Filipe ficou com o bronze pelos resultados de 2023. Na 60+ feminina, as vencedoras do Melhores do Ano foram: Rosário Calmon e Regina Valente. Na V2R 50+ feminina, Helena Athayde e Manuela Gonzalez.

Na V2R 40+, as melhores do ano foram Ana Berenguer e Carita Souza. Na versão Open da V2R, Vanessa Castro e Bárbara Brazil ficaram com o primeiro lugar e Renata Bandeira e Josele Oliveira, em terceiro. Na VIR 60+, o grande nome baiano foi Rosário Calmon. E na VIR 50+, Manuela Gonzalez, a campeã e Renata Bandeira, com a prata, foram os grandes nomes do ano passado. Na VIR 40+, Carita Souza e Ana Berenguer ficaram em segundo e terceiro lugares.

Campeã baiana na V1R Open de 2023, Vanessa Castro destacou a força da equipe e a rotina de treinos no YCB para todos os atletas, comandados por Danilo Guimarães, coordenador da modalidade e Bárbara Brazil, consultora técnica da equipe.

''O ano de 2023 foi muito bom para mim em termos de desenvolvimento e crescimento no VA’A. Sou uma atleta que iniciei com o SUP, eu só competia praticamente nesta categoria até 2019. Fui migrando gradativamente para o VA'A, e em 2017, pela primeira vez, competi de OC6 para Morro de São Paulo, prova apaixonante, de 64 km, que já fiz 6 vezes ( individual e por equipe), sendo também bicampeã na V1R nesta prova''.

Como citado por Vanessa Castro, o Desafio de canoagem Salvador – Morro de São Paulo é um dos destaques do calendário nacional e baiano da modalidade. Nos últimos anos teve mais de 170 atletas na prova aberta às canoas polinésias VA'A e os caiaques oceânicos com largada no Yacht Clube da Bahia.

''Quando o Yacht se propõe a trabalhar e a desenvolver uma modalidade esportiva, realiza isto com muita seriedade, planejamento e uma estrutura robusta. A estrutura facilita o desenvolvimento dos atletas e o espírito de união, o que resulta nos resultados que estão sendo alcançados, cada dia melhores”, disse Vanessa Castro.