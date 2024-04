Depois de conquistar em sequência o BT 400 de Marechal Deodoro e o primeiro Sand Series do ano em Ribeirão Preto, o número 1 do Brasil no beach tennis André Baran inicia nesta quinta-feira a busca pelo terceiro título de 2024. Ao lado do italiano Michele Cappelletti, Cavalo disputará o BT 400 em Petrolina, na EMS Arena.

Este será o quarto torneio da dupla na atual temporada. Com dois títulos e um vice-campeonato conquistado no BT 400 de Balneário Camboriú, Baran e Cape esperam seguir crescendo na temporada.

"Depois de duas grandes conquistas, teremos mais um grande desafio pela frente aqui em Petrolina, onde estarão reunidos mais uma vez os melhores do mundo, e precisamos nos doar ao máximo para conquistar mais uma boa colocação. Estamos nos preparando muito para apresentar o nosso melhor ao público aqui de Pernambuco", comentou o atleta, parceiro das marcas Praia Clube, Qualicoco, Alto Giro, Havan, Grupo Urca, Oakley, Kona, DaColônia e IntegralMedica.

O torneio chancelado pela ITF, sediado em Petrolina pela primeira vez, contará com a presença de 32 duplas e terá premiação total de 35 mil dólares a serem distribuídos de acordo com a classificação final nas categorias masculina e feminina. A primeira rodada está marcada para esta quinta-feira, com as oitavas e quartas de finais previstas para sexta, enquanto as semifinais e finais serão disputadas no sábado.