A Associação Brasileira de Veleiros de Oceano (ABVO) anunciou medidas destinadas a regularizar a classe anteriormente chamada de Bico de Proa, agora batizada de BRA-RGS Cruiser. A entidade estabeleceu diretrizes para aumentar a competitividade e a equidade nas competições de oceano pelo país.

O Ubatuba Sailing Festival, evento realizado no feriado de Páscoa, já testou a mudança da BDP para a Cruiser. A categoria também está listada no Aviso de Regata da Semana Internacional de Vela, marcada para o período de 20 a 27 de julho.

De acordo com a nota técnica publicada pelo comodoro Bayard Neto, apenas barcos de cruzeiro passíveis de medição na classe BRA-RGS serão admitidos na RGS Cruiser. Antes, a Bico de Proa não tinha medição do veleiro, o que não garantia justiça nas competições.

Além disso, embarcações que tenham emitido certificados nos últimos 3 anos em qualquer regra de classificação, como ORC, IRC, VPRS, BRA-RGS ou outras, não serão admitidas na categoria.

''Na vela de oceano, nós temos barcos de tamanhos e velas muito diferentes. Para que a competição pudesse ficar justa, foram criadas as regras de rating, que é um coeficiente calculado com base numa equação matemática de medição de cada um dos barcos''.

''Na antiga Bico de Proa, que não tinha nenhum rating, um barco pequeno jamais teria condições de competir com um barco grande com justiça'', explicou Bayard Neto.

''O velejador que não quer se preocupar com medição, pode agora participar da RGS Cruiser. Nesta regra será atribuído um rating de um barco gêmeo ao dele. A classe sempre conta com regatas com muitos barcos e com muita justiça''.

A classe é conhecida por ter regatas mais divertidas e custos mais amenos, pois é usada por velejadores que buscam se divertir em disputas com a família e até viver a bordo de sua embarcação. Por mais que as embarcações sejam mais de lazer, a competição continua com o foco na esportividade e alto desempenhos nas raias.

A medida foi aprovada pelo Conselho Técnico em reunião realizada em 9 de abril de 2024.

Vencedores da SIVI 2023 na BDP RGS Cruiser

Bico de Proa A

1º - Blue Wind - 7 pontos

2º - Invocado - 7 pontos

3º - Inaê 50 - 26 pontos

Bico de Proa B

1º - Odoya - 7 pontos

2º - Sirocco - 10 pontos

3º - Tuchaua - 11 pontos

Bico de Proa C

1º - Cambada I - 5 pontos

2º - Helios II - 14 pontos

3º - Almadia - 14 pontos

Baixe o Aviso de Regata -- https://tinyurl.com/3uyrmxuu