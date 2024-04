O time de pesca do Yacht Clube da Bahia conquistou na semana passada a medalha de prata no OWC - Offshore World Championship 2024 - Mundial de Pesca Oceânica, realizado em Quepos, na Costa Rica.

A equipe contou com os pescadores Hernani Sá Neto, Beto Canto, Ricardo Harth Balazeiro, Ricardo Uanus Balazeiro e Breno Murai, da Salt Life. O quinteto pescou 28 unidades de Agulhão-Vela do Pacífico (Agulhão Bandeira) na competição de quatro dias em alto mar.

Os cariocas do Marlin Rio ficaram com o primeiro lugar somando 6600 pontos, seguidos pelo YCB com 5600 e os norte-americanos do 2008 OWC Champions com 5221,18. Foi a maior conquista de uma equipe de pesca do Yacht Clube da Bahia em mundiais.

O objetivo da área de pesca do Yacht Clube da Bahia, liderado por Hernani Sá Neto, é aumentar a cultura da modalidade no YCB e em todo o litoral baiano.

"Os próximos passos são aumentar ainda mais o número de eventos, além da questão da consciência ecológica e esportiva, e claro, tentar desenvolver aí a micro região de Canavieiras, tudo isso, para que ela vire um polo, quem sabe até o YCB tenha uma mini sede lá para fomentar esse setor. É um projeto econômico-cultural lindo".

O segundo lugar no Offshore World Championship 2024, segundo Hernani Sá Neto, foi conquistado devido aos investimentos na área de pesca do clube sediado em Salvador (BA). O grupo teve no campeonato o patrocínio da Sedna.

"A gente foi super bem porque nossa equipe está sempre pescando, participando dos eventos em Canavieiras. Além disso, contamos com o patrocínio da Sedna, que investiu R$ 130 mil no ano passado para nos apoiar nos eventos voltados à pesca esportiva."

A Costa Rica, sede do Mundial Offshore, talvez seja o país que tenha mais barcos para alugar do mundo com mais de 200 operações de pesca de charter, além de ficar a duas horas de Miami. "O Brasil tem plenas condições de fazer igual na avaliação do diretor de pesca do YCB.