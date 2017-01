Comitê Brasileiro de Clubes firma projeto voltado à esportes olímpicos e paralímpicos

Confederação de Clubes firma projeto voltado à esportes olímpicos e paralímpicos (Foto:Bruna Alvarado/Vavel Brasil)

Na manhã desta segunda-feira (23), um evento realizado na sede do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, selou a parceria entre o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e mais 30 clubes no Brasil, visando a formação de atletas olímpicos e paralímpicos.

Na cerimônia, foi consolidado um projeto da entidade que vinha sendo desenvolvido desde 2014, visando um investimento de aproximadamente R$ 120 milhões durante o período de quatro anos, voltado à participação de atletas olímpicos e paralímpicos em competições nacionais. Estavam presentes no evento dirigentes dos clubes, representantes de confederações, atletas e paratletas.

O montante, arrecadado por uma descentralização de recursos sobre concursos de prognósticos - prática prevista pela nova lei Pelé -, deve beneficiar mais de 15 mil atletas de 37 modalidades olímpicas e paralímpicas diferentes.

Fluminense, Vasco, conrinthians e Flamengo são alguns dos clubes que receberam o incentivo inicial no valor total de R$ 84 milhões, visando o custeio de profissionais da área esportiva. Entre eles, preparadores físicos, fisioterapeutas, auxiliares e técnicos.

Primeiro colocado no edital que responde a lei de projetos, o Fluminense está entre os seis maiores clubes beneficiados com a verba, irá receber cerca de R$ 4,7 milhões, dinheiro destinado ao RH do Departamento Olímpico da instituição. O Flamengo receberá aproximadamente R$ 4,9 milhões. Vasco e Corinthians pouco mais de dois milhões de reais cada.

Representando os atletas na cerimônia, o ginasta Arthur Nory, medalhista de bronze na Olimpíada do Rio, foi chamado ao palco para falar sobre a parceria do Comitê com os clubes visando o próximo ciclo olímpico.

"Essa parceria visando o próximo ciclo olímpico vai criar novos talentos e incentivar ainda mais os atletas. Os clubes, como Pinheiros, formam atletas não só para o esporte mas para a vida" ressaltou Arthur.

Arthur Nory sobe ao palco para representar os atletas olímpicos. (Foto: Bruna Alvarado/Vavel Brasil)

Outro nome presente no evento, o ministro do esporte Leonardo Picciani, concedeu entrevista após a cerimônia e explicou como ocorreu o repasse e a fiscalização da verba pelo Cômite aos clubes. Picciani também comentou sobre o projeto para o próximo ciclo olímpico.

"O ministério tem atribuição legal de fiscalizar a prestação de contas do comitê, e nós participamos de outros projetos juntos através de convênios. A nova gestão do ministério dos esportes dará os equipamentos olímpicos e contará com a parceria do CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) para a confecção do calendário de atividades, visando o melhor uso dos equipamentos do legado olímpico. Iremos iniciar esse legado já no dia 5 de fevereiro, com um evento do vôlei de praia."

Ministro do Esporte Leonardo Picianni discursa para convidados. (Foto: Bruna Alvarado/Vavel Brasil)

Representante dos paratletas brasileiros, o Iatista Lars Grael concedeu entrevista a Vavel Brasil e destacou importância de uma mudança de mentalidade e o incentivo ao esporte paralímpico no Brasil.

"Precisamos de uma mudança cultural da sociedade. É preciso perceber que há uma simetria de relevância entre o esporte olímpico e paralímpico. O comitê paralímpico é recente, só foi criado em 1995. A lei agnelo piva, que remeteu recursos ao comitê é mais recente ainda, foi criada em 2001. Então Brasil se tornou uma potência paralímpica, está entre os 6, 7 melhores no mundo. Mas ainda há um bloqueio muito grande de todos. É preciso que os clubes que formam atletas olímpicos também abracem os paratletas, esse evento ajuda nisso pode ser um papel exercido pelo comitê também."