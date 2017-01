Brasileiros da SK Gaming estreiam com vitória; confira como foi o primeiro dia do Mundial de Counter-Strike

Brasileiros da SK Gaming confirmaram o favoritismo (Foto: HLTV.org)

Começou o Mundial de Counter-Strike: Global Offensive, a ELEAGUE Major acontece em Atlanta nos Estados Unidos. O evento é organizado pela Valve, criadora do jogo e a Turner, grande complexo de emissoras de TV Americana. O torneio conta com a equipe brasileira da SK Gaming, bi-campeã mundial, que busca o terceiro título consecutivo.

O campeonato conta com 16 equipes, que na primeira fase se enfrentam em um formato suíço. Neste formato, equipes de mesma campanha se enfrentam. Quando uma equipe chega a três vitórias se classifica, e três derrotas é eliminada. As oito equipes que chegarem a três vitórias vão para a fase de mata-mata.

Confira como foi a primeira rodada:

Gambit 16 vs. 8 North

O primeiro jogo do torneio já trouxe uma surpresa. Favoritos para a partida, a North, da Dinamarca, acabou sendo derrotada pela Gambit. Gambit, uma equipe do Cazaquistão, surpreendeu os dinamarqueses, com uma forma agressiva de jogar.

Jogando no mapa da Cobblestone, a Gambit fez um lado terrorista muito forte fechando em 9 a 6. Com a inversão dos lados, era esperado uma melhora da North. Porém não foi isso que aconteceu. No lado contra-terrorista, a equipe cazaque foi segura ao defender os dois bombsites fechando a partida em 16 a 8. Destaque para Danylo 'Zeus' Teslenko, que conseguiu 20 kills na partida.

fnatic 10 vs. 16 G2

Segundo jogo contou com duas grandes equipes se enfrentando. Os suecos da fnatic enfrentaram os franceses da G2, jogando no mapa da Cache. O duelo foi muito disputado desde o primeiro round. Durante todo o primeiro half, as equipes trocaram rounds, e só nos últimos, a fnatic conseguiu abrir uma vantagem fechando em 9 a 6. Porém, na inversão dos lados, os franceses dominaram completamente o lado terrorista, virando a partida e fechando jogo em 16 a 10. Destaque para Cédric 'RpK' Guipouy, que conseguiu 28 kilss no jogo.

SK Gaming 16 vs. 7 HellRaisers

Os brasileiros da SK Gaming, começaram a defesa do título enfrentando os alemães da HellRaisers. Duelando na Mirage, os brasileiros começaram perdendo o pistol round, mas logo no round seguinte, com uma boa entrada no bombsite A, conseguiram a vitória. Depois de vencer, o segundo round, emplacaram mais quatro, fazendo cinco a um e obrigando os alemães a pedirem um pause tático. Pouco adiantou a parada, pois a SK ganhou mais três rounds, abrindo 8 a 1. Só depois disso a HellRaisers voltou a vencer. Jogando muito bem, os brasileiros viraram o half vencendo por 11 a 4.

Na virada de half, a SK começou melhor, vencendo o pistol e o eco adversário. Ficando próximo da vitória, os brasileiros relaxaram dentro da partida e a HellRaisers conseguiu ganhar três rounds seguidos. Com isso, os brasileiros voltaram a jogar sério e fazendo rounds consecutivos fecharam o jogo em 16 a 7. O destaque da partida foi Marcelo 'coldzera' David. O melhor do mundo em 2016, fez 24 kills e morreu apenas 10. Um K/D impressionante de +14, além de um Rating de 1.64.

Virtus.pro 16 vs. 13 OpTic Gaming

O confontro que prometia ser o mais equilibrado, acabou sendo confirmado. Os poloneses da Virtus.pro enfrentaram os americanos da OpTic Gaming, confronto que marcava os campeões das duas temporadas da ELEAGUE. Na Cobblestone, a VP ficou atrás do marcador boa parte da partida, mas no fim conseguiu a virada e a vitória. O destaque da partida foi Janusz 'Snax' Pogorzelski, que conseguiu 28 kills.

Natus Vincere 16 vs. 3 mousesports

O jogo mais desequiblibrado da competição. Os ucranianos da Natus Vincere não tomaram conhecimento dos alemães da mousesports. A Na'Vi dominou a partida desde o primeiro round, todas as investidas da mousesports não davam certo, com isso, os ucranianos chegaram a abrir 9 a 0. Depois disso, chegaram a perder dois rounds, mas sem perder o ritmo fecharam o primeiro half em 13 a 2. No segundo half, perderam o pistol round, mas ganharam os três seguintes e fecharam a partida em 16 a 3. Ioann 'Edward' Sukhariev foi destaque da partida, fazendo 18 kills e um ADR de 119.2.

Liquid 21 vs. 25 EnVyUs

No jogo mais disputado da competição até o momento, os franceses da EnVyUs conseguiram uma grande vitória contra os americanos da Team Liquid. A EnVyUs começou melhor a partida e venceu o primeiro half por 9 a 6 jogando no mapa da Cache. No segundo half conseguiram chegar a fazer 15 a 7 e ficar a um ponto de fechar a partida. Porém, numa recuperação impressionante, a Liquid empatou a partida em 15 a 15.

Nos dois primeiros overtimes, a partida seguiu empatada, primeiro em 18 a 18 e depois em 21 a 21. Somente no terceiro OT, os franceses conseguiram abrir a vantagem necessária para a vitória, fechando em 25 a 21. Destaque da partida de 46 rounds foi Nathan 'NBK-' Schmitt. O francês conseguiu incríveis 42 kills.

Astralis 6 vs. 16 GODSENT

Os suecos da GODSENT surpreenderam os dinamarqueses da Astralis. Favoritos do campeonato, a Astralis sofreu demais no primeiro half jogando no mapa da Train e acabou não conseguindo se recuperar. No primeiro half, a GODSENT conseguiu completo domínio de contra-terrorista vencendo por 12 a 3. No segundo half, conseguiram vencer o round pistol, eco e anti eco, ficando a um ponto de fechar a partida. Apesar de ter perdido três rounds seguintes, conseguiram fechar a partida em 16 a 6.

FlipSid3 Tatics 9 vs. 16 FaZe Clan

O último duelo do dia foi entre duas equipes européias. Jogando no mapa da Nuke, a FaZe confirmou seu favoritismo e conseguiu a vitória. Mesmo não tendo uma constância durante o jogo, se mostrou superior dos dois lados do mapa, fechando a partida em 16 a 9.

Próxima rodada

A próxima rodada acontece amanhã, com as equipes com uma vitória se enfrentando e uma equipe de uma derrota também se enfrentam:

Confrontos: mousesports HellRaisers Natus Vincere EnVyUs FaZe SK Gaming FlipSid3 Liquid North fnatic OpTic Gaming Astralis GODSENT Gambit Virtus.pro G2

