Brasileiros da SK jogam mal e perdem a oportunidade de classificar; veja como foi o terceiro dia do Mundial de CS:GO

No terceiro dia de ELEAGUE Major 2017, o campeonato mundial de Counter-Strike: Global Offensive, foram definidos os primeiros classificados para as quartas de final da competição, além dos primeiros eliminados. No formato suíço, onde quando uma equipe alcança três vitórias se classifica e três derrotas é eliminada. A equipe brasileira da SK Gaming, perdeu a primeira partida na competição, mas ainda terá duas chances de classificação.

O quarto dia já terá a quarta e a quinta rodada da competição. Confira os próximos jogos:

Confira como foram as partidas desta terça-feira (24):

fnatic 16 vs. 11 mousesports

O primeiro jogo do dia foi entre os suecos da fnatic e os alemães da mousesports. O duelo era importante, pois o vencedor ficaria a uma partida da classificação e o derrotado a uma da eliminação. Jogado no mapa da Dust2, o confronto entre os europeus começou melhor para equipe alemã, que apesar de ter tido alguns rounds ruins, virou o half vencendo por 9 a 6. Porém, no segundo, a fnatic ganhou oito rounds seguidos, virou a partida e ficou muito próximo da vitória. A mousesports ainda tentou a recuperação, mas sem sucesso acabou perdendo por 16 a 11. Destaque da partida foi Olof 'olofmeister' Kajbjer. O jogador sueco já foi considerado por muitos o melhor jogador do mundo no ano de 2015. Na partida conseguiu 27 kills fundamental para vitória sueca.

GODSENT 3 vs. 16 EnVyUs

Assim como o primeiro jogo, a partida entre os suecos da GODSENT e os franceses da EnVyUs, também valia deixar uma equipe próxima da classificação e outra próxima da eliminação. O equilíbrio esperado na partida acabou não acontecendo. Jogando no mapa da Cache, os suecos não se encontraram na partida e não conseguiram parar um Kenny 'kennyS' Schrub inspirado. Perdendo apenas três rounds no jogo inteiro, a EnVyUs fechou o jogo em 16 a 3, e está a uma vitória da classificação. Destaque da partida foi o 'KennyS'. O frances conseguiu 24 eliminações, sendo dez de AWP, sua principal arma.

North 19 vs. 15 HellRaisers

O confronto entre os dinamarqueses da North e os ucranianos da HellRaisers definiu o primeiro eliminado da competição. As duas equipes vinham de duas derrotas no campeonato e o vencedor ganharia uma sobrevida na competição. O jogo disputado no mapa da Mirage foi igual durante toda a partida. O time da HellRaisers teve oportunidade de fechar a partida, mas acabaram perdendo o round decisivo. Na prorrogação, a North não deu chances e fez quatro a zero, fechando a partida em 19 a 15.

Gambit 10 vs. 16 Virtus.pro

Os cazaques da Gambit enfrentaram os poloneses da Virtus.pro valendo uma vaga para as quartas de final. Jogando no mapa da Train, a VP foi soberana em boa parte da partida. No primeiro half, houve uma troca de rounds, mas era percepitível, o domínio da equipe polonesa. No segundo half, fizeram logo cinco rounds consecutivos ficando próximos da vitória. Mesmo perdendo três rounds seguidos, pediram um pause tático e se acertaram. Nos rounds seguintes fizeram o necessário para fechar a partida, e ganharam por 16 a 10.

Astralis 16 vs. 5 G2

O duelo entre os dinamarqueses da Astralis e os franceses da G2, foi um grande passeio. A Astralis, mostrando que vive um bom momento dominou completamente o adversário no mapa da Train. Mesmo começando do lado terrorista, considerado por muitos, o lado desfavorável do mapa, sairam vitoriosos do half por 11 a 4. Jogando de contra-terrorista, cederam apenas um round para os adversários e fecharam a partida em 16 a 5.

SK 3 vs. 16 Natus Vincere

Os brasileiros não foram bem. Jogando de uma forte Natus Vincere, a SK não se encontrou no mapa da Dust2 e acabou perdendo. Começando jogando do lado terrorista, os brasileiros tinham muita dificuldade de sincronizar as entradas, além de sofrer com as flashs sincronizadas da equipe adversária. Mostrando um domínio completo do mapa, a Na'Vi fazia com facilidade a movimentação dos jogadores, o que facilitava a defesa. Com isso, a Na'Vi fechou a partida em 16 a 3.

Team Liquid 18 vs. 22 FaZe Clan

A partida entre os americanos da Team Liquid e a equipe internacional da FaZe foi muito disputada. Jogando na Nuke, os dois halfs foram muito parelhos, sendo 8 a 7 para cada equipe em cada half. Na prorrogação também seguiu muito igual, o primeiro overtime terminou empatado em 18 a 18, indo para a segunda prorrogação. Na segunda prorrogação, a FaZe conseguiu fazer um grande lado CT, fundamental para fechar a partida em 22 a 18.

FlipSid3 13 vs. 16 OpTic

O último duelo do dia dicidiu o segundo eliminado da competição. A equipe OpTic teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer a FlipSid3 e segue viva na competição. A equipe americana entrou na competição como uma das favoritas, e quase foi eliminada. Jogando no mapa da Train, sairam do primeiro half perdendo por 10 a 5. Mas numa recuperação impressionante, venceram nove rounds seguidos, assumindo a frente do marcador e ficando próximo da vitória. Ainda perderam um round, mas fecharam a partida em 16 a 13.