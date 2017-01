Definidos os primeiros classificados a semifinais do Mundial de Counter-Strike

A Astralis eliminou uma das favoritas, Na'Vi (foto: HLTV.org)

Nesta sexta-feira (27), foram definidos os primeiros semifinalistas da ELEAGUE Major 2017, o Campeonato Mundial de Counter-Strike: Global Offensive. Desde a tarde aconteceram três confrontos classificando Astralis, fnatic e Virtus.pro para a próxima fase. Neste sábado acontece a última partida das quartas de final entre os brasileiros da SK Gaming e a FaZe Clan. Depois disso, acontece as semifinais.

O primeiro confronto das semifinais será entre Astralis e fnatic. O outro finalista sai entre Virtus.pro e o vencedor de SK Gaming e FaZe.

Confira como foram as três partidas das quartas de final:

Natus Vincere 1 vs. 2 Astralis

Num duelo emocionante, a Astralis eliminou a então favorita ao título, Natus Vincere. Os dinamarqueses da Astralis começaram melhor o confronto e dominando seu mapa de escolha. Jogando na Overpass, viraram o primeiro half vencendo por 12 a 3, praticamente garantindo a vitória. Com Markus 'Kjaerbye' Kjærbye, buscando várias kills, fecharam o mapa vencendo por 16 a 7.

No mapa de escolha da Na'Vi, Mirage, os ucranianos começaram melhor, abrindo sete a zero no placar. Mas depois de uma boa recuperação, a Astralis conseguiu seis rounds, virando o half em 9 a 6. No segundo half a recuperação dinamarquesa não parou e conseguiram fazer quatorze a dez. Mas, em uma nova virada, a Na'Vi fez seis rounds seguidos fechando a partida em 16 a 14.

O mapa decisivo foi a Dust2. Começando de contra-terrorista, a Na'Vi fez um primeiro half equilibrado com a Astralis, cedendo alguns rounds bobos e vencendo por 8 a 7. No segundo half, foi completamnete dominada. A Astralis conseguiu dominar os bombsites com extrema facilidade e a C4 foi plantada apenas uma vez, no último round da partida. Os dinamarqueses venceram o segundo half por nove a dois, fechando a partida em 16 a 10.

fnatic 2 vs. 1 Gambit

Outro confronto muito bom, foi entre os suecos da fnatic e os cazaques da Gambit. O duelo foi apenas resolvido no terceiro mapa. No primeiro, escolha da fnatic, domínio completo dos suecos. Sem chances para o adversário, logo no primeiro half fizeram 10 a 5 jogando na Cache. No segundo half, também sem dificuldades fecharam o mapa em 16 a 7.

O segundo mapa, Overpass, escolha da Gambit também foi desequilibrado. Os cazaques destruiram no primeiro half, fazendo 12 a 3 do lado terrorista do mapa. Na virada de half, bastou garantirem o pistol round, para fecharem o mapa em 16 a 3.

Novamente o mapa que decidiu um classificado foi a Dust2. O primeiro half foi equilibrado, com os suecos saindo com uma pequena vantagem, 9 a 6. Mas no segundo, jogando de contra-terrorista, a fnatic não deu chances para a Gambit, fechando a partida em um novo 16 a 7.

Virtus.pro 2 vs. 0 North

No último duelo do dia, a Virtus.pro confirmou o grande favoritismo e garantiu a vaga para as semifinais. Jogando contra o bom time da North, conseguiram uma excepcional vitória no mapa de escolha dos dinamarqueses. O duelo na Overpass, terminou o primeiro half 14 a 1 para a VP. No segundo, chegaram a ceder alguns rounds, mas rapidamente fecharam em 16 a 4.

O segundo mapa, da Cache, foi muito mais equilibrado. As duas equipes ficaram a frente do marcador. Porém, nos finais dos halfs, o que prevaleceu foi a North, ganhando por 16 a 12 e levando a partida para o teceiro mapa.

Na Cobblestone, a North começou arrasadora no primeiro half, vencendo por 12 a 3, dando um grande passo para a classificação. Porém, no segundo half, a Virtus.pro conseguiu uma recuperação impressionante, ganhando dez rounds consecutivos e garatindo a classificação.