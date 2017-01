Brasileiros da SK Gaming vencem e estão nas semifinais do Mundial de Counter-Strike: Global Offensive

Os brasileiros da SK Gaming garantiram sua vaga para as semifinais da ELEAGUE Major 2017, o Campeonato Mundial de Counter-Strike: Global Offensive. A equipe brasileira enfrentou a FaZe Clan, num duelo melhor de três mapas. No primeiro, a SK não conseguiu encaixar sua defesa e acabou perdendo. No segundo mapa, devolveu, com um 16 a 3. E no mapa decisivo foram muito bem no lado contra-terrorista, fundamental para fechar o mapa e conquistar a classificação.

Agora os brasileiros enfrentam os poloneses da Virtus.pro ainda neste sábado (28).

Derrota na Mirage

O primeiro mapa de disputa foi a Mirage. Logo no round pistol a partida se mostrou emocionante. Fabien 'kioShiMa' Fiey conseguiu vencer um round contra dois jogadores, colocando a FaZe Clan em vantagem. Com isso, venceram o anti eco e eco, abrindo uma vantagem de três a zero no placar. No primeiro round armado, a SK conseguiu se recuperar, com uma boa defesa do bombsite A. Porém, os brasileiros não conseguiram repetir as defesas, e a FaZe conquistou sete rounds consecutivos, abrindo uma boa vantagem no placar. Mesmo vencendo mais um round, a SK, deixou a vantagem da FaZe ser enorme, fechando o primeiro half em 12 a 3.

O segundo half, os brasileiros ainda conseguiram ganhar alguns rounds, mas mostrando completo domínio do mapa de escolha, a FaZe fechou o mapa em 16 a 7.

Vitória esmagadora na Train

A SK começou melhor em seu mapa de escolha. Conseguiu vencer o round pistol e garantir os dois rounds seguintes. No primeiro armado, os brasileiros trabalharam bem a entrada no bombsite A e conseguiram ampliar a vantagem. Depois de abrirem seis a zero no placar, cederam dois rounds para FaZe. Mas, depois disso, os brasileiros acertaram todas as entradas, variando os bombs e abrindo uma boa vantagem de 12 a 3. Na virada de half bastou vencer o segundo pistol para garantir a vitória por 16 a 3.

Domínio total da Overpass e classificação

Novamente a SK começou melhor garantindo os três primeiros rounds. Depois disso, os brasileiros conseguiram ganhar mais dois rounds armados, abrindo seis a zero no marcador. Vendo a grande vantagem para o adversário, a FaZe pediu um pause tático para tentar acertar seus ataques. Depois da parada, conseguiram duas entradas idênticas no bombsite B, conquistando seus dois primeiros pontos no mapa. Depois de abrir quatro rounds de vantagem, a SK tentou fazer umas avançadas desnecessárias e acabou cedendo dois rounds para os adversários. Os dois últimos rounds, os brasileiros seguraram bem as investidas da FaZe, fechando o primeiro half em 10 a 5.

No segundo half não deram chances para a FaZe Clan e fecharam sem perder mais um round em 16 a 5.