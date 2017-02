Dez surfistas brasileiros seguem na busca pelo título da etapa australiana de Newcastle

Luel Felipe avançou duas baterias e está no Round 3/Reprodução: WSL

A etapa australiana de Newcastle começou trazendo bons ventos para a brazilian storm (tempestade brasileira). Foram 17 brasileiros estreando na primeira rodada e mais seis na segunda. Depois de dois dias de competição, o saldo final é de dez surfistas carregando a bandeira verde e amarela no Round 3.

Outro destaque da competição foi o retorno de Owen Right, que marcou o segundo dia de competições do Maitland and Port Stephens Toyota Pro. O australiano se lesionou nos treinos na temporada havaiana, em dezembro de 2015, e uma concussão cerebral o tirou de todas as etapas do ano passado. Seu retorno trouxe ares de comemoração para toda a comunidade do surf mundial.

Owen Right nas ondas de Newcastle/Reprodução: WSL

Round 1

O campeonato começou na noite brasileira de domingo (19) e o público nas areias da praia de Merewether viu a classificação de Samuel Pupo, Robson Santos, Willian Cardoso, Flavio Nakagima, Thiago Guimarães, Luel Felipe, Alan Donato, Jean Da Silva, Alex Ribeiro e Alejo Muniz. Os brasileiros eliminados na primeira rodada foram Rafael Teixeira, Lucas Silveira, David Do Carmo, Victor Mendes, Marcos Corrêa, Marco Fernandez e Yuri Gonçalves.

Round 2

Bem classificados no World Qualifying Series (WQS) de 2016, Michael Rodrigues, Jesse Mendes, Yago Dora, Deivid Silva, Bino Lopes e Hizunome Bettero estrearam direto na segunda rodada como cabeças-de-chave em Newcastle. Apenas os dois últimos não conseguiram encaixar o surf e foram eliminados, juntamente com Robson Santos, Flavio Nakagima, Thiago Guimarães e Alan Donato.

Samuel Pupo e o sul-africano Matt McGillivray/Reprodução: Instagram Samuel

Round 3

A terceira rodada nas ondas australianas começa com dez brasileiros, cada bateria contém quatro competidores e os dois melhores avançam. O jovem Samuel Pupo e Willian Cardoso competem na segunda bateria. A quarta traz Jesse Mendes e Michael Rodrigues. O recuperado Owen Right enfrenta Jean Da Silva na sétima bateria e, na sequência, Luel Felipe e Yago Dora lutam para continuar na competição. A nona bateria coloca à frente Deivid Silva e Alejo Muniz e, por fim, Alex Ribeiro compete na décima.

A próxima chamada do Maitland and Port Stephens Toyota Pro acontece na terça (21) às 17h, horário de Brasília. O campeão do evento leva seis mil pontos no ranking do WQS, divisão que dá acesso à elite do surf, o World Championship Tour (WCT).