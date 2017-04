Atual coordenador técnico, Júnior Negão elogia nova safra da Seleção: "Time renovado e bom"

Foto: Divulgação/FIFA

Um dos maiores jogadores da Seleção Brasileira de beach soccer decidiu continuar trilhando seu caminho no esporte e perto das quadras. Júnior Negão atuou 14 anos com a camisa verde e amarela. Segundo maior artilheiro na história da equipe com 318 gols marcados, agora o lendário ex-jogador faz parte da comissão técnica como coordenador do técnico Gilberto Costa.

Na reta final da preparação para a disputa da Copa do Mundo do Bahamas, que acontece entre os dias 27 de abril e 7 de maio, a Seleção ajusta os últimos detalhes na areia de Copacabana. No último sábado (15), a VAVEL Brasil acompanhou o treinamento da equipe, e conversou com Negão após as atividades. O ex-jogador comentou sobre a expectativa nos treinos para a disputa do torneio. "O grupo já vem em uma sequêmcia muito boa tem algum tempo, agora é praticamente fazer a contagem regressiva para Bahamas para eles poderem executar tudo que estão treinando e poderem recuperar esse título."

Ao falar sobre os quatro nomes cortados, Negão elogiou todo o elenco e ainda comentou sobre a renovação pela qual a Seleção brasileira está passando.. "os nomes estão na cabeça dele, temos que respeitar isso. Ele [Gilberto] vai conversar com os que forem cortados, até para dar uma explicação, que é algo natural, isso tudo faz parte. Mas o mais importante é que está havendo correção muito grande, todo mundo está muito bem. Até o jogador que sai a gente sabe que pode voltar. Se acontecer algum problema, são eles que voltam. Então, é não desanimar. Caso não seja nessa Copa do Mundo, vai na outra. Hoje o Brasil tá começando aquele trabalho de renovação que nós nunca tínhamos feito. Hoje o time está renovado, está bem. Os que sobrabrem com certeza terão outras oportunidades mais a frente."

O agora Coordenador técnico ressaltou o foco na Copa. Para ele, a equipe precisa ter cautela e está no caminho certo. "O time está concentrado, compenetrado. Está no caminho de voltar a ser campeão da Copa do Mundo, a gente sabe disso. A partir de agora é só ter tranquilidade. Tem que dar passo a passo. Nós sabemos que não adianta já pensar em vencer a final sem passar da primeira fase. Primeiro temos que pensar em nos classificarmos na primeira fase, depois vamos para as quartas, semifinal e ae sim pensar na final."