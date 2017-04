Recordes e mais de 27 atletas classificados no Open Internacional de Atletismo e Natação

Piscina usada durante o torneio, no Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo (Foto: Luciano Caires/VAVEL Brasil)

Chegou ao fim no último domingo (23) o Open Internacional Loterias Caixa de Atletismo e Natação. Realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), no Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo, o evento reuniu em três dias 316 atletas de sete países diferentes (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, México, Peru e Gana).

O evento oficial do Comitê Paralímpico Internacional (IPC) contou com a presença de astros do esporte paralímpico. Casos de Daniel Dias, detentor de diversos recordes de sua modalidade e multi-medalhista olímpico. A pontuação conquistada pelos atletas no Open conta automaticamente para a classificação mundial dos rankings envolvidos.

Atletismo

Obtendo quebra de recordes desde o primeiro dia, 14 atletas garantiram vaga no Mundial da categoria, que acontecerá em Londres entre os dias 14 e 23 de julho. Thiago Paulino e Alessandro Rodrigo foram os principais destaques. O primeiro, lançou o disco na classe F57 a 48,04m, derrubando seu próprio recorde. Já Alessandro, na categoria F11, lançou a 44,66m, derrubando uma marca de 1998.

As marcas conquistadas no Open poderão ser estabelecidas até o término da primeira fase da competição, que acontece novamente em São Paulo do dia 2 à 4 de junho.

Lista completa dos atletas do atletismo classificados ao Mundial de Londres

1- Renata Bazone - 800m T11

2- Thiago Paulino - lançamento de disco F57

3- Izabela Campos - lançamento de dardo F11

4- Paulo Henrique - salto em altura T13

5- Petrucio Ferreira - 200m T47

6- Mateus Evangelista - 200m T37

7- Rodrigo Parreira - 200m T36

8- Ricardo Costa Oliveira - salto em distância T11

9- Kesley Josué - 200m T13

10- Alessandro Rodrigo - lançamento de disco F11

11- Edson Pinheiro - 200m T38

12- Jonas Licurgo - lançamento de dardo F55

13- Emerson dos Santos Lopes - lançamento de disco F46

14- João Luiz dos Santos - lançamento de disco F46

Natação

Surpreendendo as expectativas da comissão técnica, 13 atletas conquistaram nas piscinas do Centro Paralímpico vaga ao Mundial do México, que será realizado no mês de outubro. Técnico-chefe da delegação, Leonardo Tomasello demonstrou otimismo ao idealizar a possibilidade de quase duplicar o número de atletas com índice para o Mundial.

A natação terá mais duas etapas nacionais. A segunda fase, acontece entre os dias 3 e 5 de agosto

"Temos a referência de 17 atletas que já fizeram tempo abaixo dos índices e que só precisam confirmar neste ano. Destes, 10 já fizeram e os outros três nadaram abaixo do pela primeira vez. Então acho que podemos levar de 20 a 22 atletas com índice para o Mundial", afirmou.

Lista completa dos atletas da natação classificados ao Mundial da Cidade do México

1- Daniel Dias - 100m livre S5

2- Andre Brasil - 100m livre S10

3- Phelipe Rodrigues - 100m livre S10

4- Joana Neves - 50m livre S5

5- Raquel Viel - 100m costas S12

6- Patrícia Santos - 100m livre S4

7- Cecília Araújo - 100m livre S8

8- Felipe Caltran - 100m borboleta S14

9- Talisson Glock - 100m costas S6

10- Ítalo Gomes - 100m costas S7

11- Edênia Garcia - 50m costas S3

12- Matheus Rheine - 400m livre S11

13- Gabriel Souza - 50m livre S8