Jogo Brasil x Portugal ao vivo online na Copa do Mundo de Futebol de Areia (0-0)

(PUBLICA JAVIER) Jogo Brasil x Portugal ao vivo online na Copa do Mundo de Futebol de Areia

A seleção brasileira de futebol de areia venceu o Japão por 9 a 3 nesta terça-feira, em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da modalidade, nas Bahamas. Com o resultado, o time de Gilberto Costa termina a primeira fase com campanha invicta e avança como líder do grupo; os japoneses, por outro lado, foram eliminados.

Com seis pontos, a seleção de Taiti avançou na segunda colocação após ter vencido a Polônia por 8 a 4 em jogo nesta terça-feira. Os poloneses deixam a competição sem ter pontuado. O Brasil ainda não sabe quem será o seu adversário das quartas de final, que sairá do grupo C.

O Brasil começou bem a partida e abriu o placar com um gol contra de Goto. Apesar do jogo difícil contra os japoneses, Rodrigo bateu cruzado a falta do lado direito do campo, deixando o jogo em 2 a 0.

A equipe de Gilberto Costa relaxou com a vantagem e viu o Japão empatar a partida na reta final do primeiro tempo. A bola sobrou para Oba, que finalizou e contou com o quique da bola para reduzir a diferença. Após Boquinha bater pênalti por cima do gol, Goto cobrou falta rasteira no canto do gol defendido por Mão para deixar o jogo empatado.

Depois de ver sua vantagem ser destruída, a seleção brasileira voltou muito bem para a segunda etapa. Após roubo de bola no meio de campo, Rodrigo recebeu a bola no ar, dominou de peito saindo da marcação e fez o terceiro gol brasileiro.

Logo em seguida, Datinha cortou para o meio, finalizou de longe e Mauricinho desviou a bola para dentro do gol, deixando a partida em 4 a 2. Catarino fez o quinto gol brasileiro após receber passe de peito de Bruno Xavier em lance que começou com lançamento do goleiro Mão.

O time asiático reduziu a diferença com um gol contra de Boquinha. Este não se comunicou bem com o goleiro Mão, recuou a bola de cabeça e ela entrou na meta brasileira. Apesar do revés, minutos depois, Mão lançou bola para Bruno, que cruzou. Na cara do gol, Rodrigo apenas escorou para fazer o sétimo do Brasil.

Restando pouco mais de oito minutos para o final do terceiro tempo, Rodrigo voltou a brilhar. Em falta no lado esquerdo do campo, ele bateu cruzado e o goleiro adversário não foi bem. O jogo estava em 7 a 3.

Após boa tabela, Mauricinho bateu cruzado na lado esquerdo do gol e fez o oitavo gol da seleção. Rodrigo ainda fechou o placar nos últimos segundos.