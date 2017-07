Final do CBLoL será disputada pela primeira vez no Mineirinho, em Belo Horizonte

Anúncio de que a capital mineira sediará foi feito pelas redes sociais da Riot Games (Foto: divulgação/Riot Games)

A produtora Riot Games divulgou no último fim de semana o lugar que sediará a grande final da segunda metade da temporada 2017 do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLoL. O palco escolhido para sediar o jogo foi o Estádio Jornalista Felipe Drummond, o popular Mineirinho, no dia 2 de setembro. Os preços e vendas serão divulgadas em breve. O evento contará com show de abertura e ativações de marketing para os fãs de e-Sport.

Para chegar à grande final, as equipes brasileiras precisam percorrer toda a segunda etapa, que teve início no dia 3 de junho em São Paulo, e está sendo disputada. O CBLoL ocorre todos os sábados e domingos, a partir das 13h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Twitch ou pelo YouTube. As semifinais do CBLoL 2017 acontecerão nos dias 19 e 20 de agosto, e a grande final será no dia 2 de setembro.

Pela primeira vez, o CBLoL será disputado em solo mineiro. (Foto: divulgação/Riot Games)

Na finalíssima, além do título nacional, dois times disputarão a vaga para representar o Brasil na Fase de Entrada do Campeonato Mundial de League of Legends, que ocorrerá na China entre os dias 23 de setembro e 4 de novembro, além de levar R$ 70 mil em premiações. A primeira disputa desse ano aconteceu em Recife, Pernambuco.

Roberto Iervolino, gerente-geral da Riot Games no Brasil, justificou a escolha de BH. “É importante destacar a complexidade de se organizar um evento de eSports no Brasil, um país com poucas arenas com o conforto, visibilidade e infraestrutura necessários. Contando Minas Gerais, nove estados brasileiros já receberam nossos eventos de eSports. Estamos cumprindo o objetivo de levar o CBLoL para locais com uma base expressiva de jogadores e infraestrutura adequada”, disse o executivo.

Ainda não foram dadas mais informações sobre valores e início das vendas de ingressos.