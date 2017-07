Com anúncio histórico, COI confirma Paris e Los Angeles como sedes das Olimpíadas 2024 e 2028

(Foto: Stephen Pond/Getty Images)

Em um histórico anuncio duplo de edições futuras das Olimpíadas, o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, confirmou nesta quarta-feira (12) Paris e Los Angeles como as cidades que vão sediar os Jogos Olímpicos de 2024 e 2028. A decisão foi tomada pelos membros do COI para premiar as cidades que persistiram até o final do processo de escolha pelos Jogos de 2024.

Na coletiva de anuncio do comitê, o presidente do COI, Thomas Bach, falou sobre a importância de anunciar duas edições no mesmo dia e confirmar os Jogos por pelo menos mais 11 anos.

“Essa é uma oportunidade de ouro para hoje. É de realmente grande importância para o futuro dos Jogos Olímpicos, pois garantimos a estabilidade dos jogos por mais 11 anos. E isso é, no nosso mundo, algo realmente extraordinário”, destacou o presidente.

Os prefeitos das cidades de Paris e Los Angeles também falaram e agradeceram a decisão do COI. Anne Hildago, prefeita de Paris, destacou o anuncio dos Jogos em Paris para 2024 como um momento histórico.

“Estamos vivendo aqui um momento histórico. Essa decisão que permite uma dupla atribuição com três vencedores: O Comite Olímpico, Los Angeles e Paris. Eu gostaria de agradecer o senhor presidente, pois acho que ele foi um visionário que ouviu as dificuldades das duas cidades para participar de uma candidatura”, comentou a prefeita de Paris.

Eric Garcetti, prefeito de Los Angeles, que será a cidade sede das Olimpíadas de 2028, também comentou sobre a escolha do presidente do COI e agradeceu toda a diretoria por fazer história com o anuncio das duas edições.

“Um tempo em que duas cidades, com duas grandes propostas, dois lugares que trabalharam muito duro após cada país ter lutado antes para trazer os Jogos Olímpicos para casa. Obrigado a toda a diretoria do COI, que hoje realmente fizeram história em minha opinião”, disse Eric Garcetti.

O prefeito de Los Angeles também destacou que sempre quem briga para sediar os Jogos quer levar tudo, mas desta vez as duas cidades foram premiadas e saíram ganhando com o anuncio de sediar as Olimpíadas.

“No passado, quando fazíamos uma proposta para sediar os Jogos Olímpicos, era pra levar tudo. É aquele velho clichê de que não há medalha de prata para uma proposta. Mas talvez a melhor metáfora seja que na história olímpica tivemos 37 vezes em que o empate ficou com a medalha de ouro e talvez esta seja a 38ª”, destacou o prefeito de Los Angeles.

Mesmo com o anuncio dos Jogos Olímpicos de Paris e Los Angeles em 2024 e 2028, ainda teremos uma edição que antecede estas duas anunciadas hoje. A próxima edição dos Jogos será em 2020, nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, que terá Son Goku (personagem de Dragon Ball) como seu embaixador.