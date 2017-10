Análise: Fifa 18 segue imbatível, mas ainda marca alguns gols contra

Foto: Reprodução/Twitter Oficial

Lançado na primeira semana de outubro em terras brasileiras, um dos mais famosos jogos do mundo e principal simulador de futebol, Fifa 18 (PS4, PS3, XOne, X360, PC, Switch) chegou com enorme expectativa e a promessa de melhorias na jogabilidade, ambientação e novidades em modos de jogos famosos.

Tendo Cristiano Ronaldo como garoto-propaganda, o game da Eletronic Arts saiu do comum e apresentou mudanças, coisas antes sutis, mas que vieram trazendo impacto ao fã do futebol virtual. Confira abaixo a análise completa.

Variedade em modo de jogo

Fifa 18 segue na mesma linha de seu antecessor apresenta poucas mudanças. O game ainda segue forte e mostra um servidor mais seguro no modo online. Durante todo o tempo de teste, a conexão seguiu bem estável e pouco lento. O modo Ultimate Team segue como grande trunfo, apresentando agora Icons - versões atuais de grandes craques da história - substituindo os Legends. Nomes como Ronaldo, Ronaldinho, Pelé e Henry estão presentes nas plataformas da nova geração.

Ainda no modo online, o Pro Clubs aumentou a personalização de seu jogador. O modo Temporadas pouco mudou, tendo apenas mudanças no layout e um servidor mais seguro.

Sem a conexão da internet, o Fifa 18 segue bem agradável, ainda com o tradicional jogo rápido, mas agora com grandes e ótimas adições nos outros modos.

Quem gosta de ser um técnico virtual, o modo Carreira apresenta grandes mudanças. Agora, cutscenes, interações, novas formas de negócios e uma forma mais natural de comandar seu time deixa o modo de jogo uma opção bem bacana.

Mas o que mais chama atenção foi o surpreendente e bacana modo Jornada. Agora ele está ainda maior, cheio de surpresas e trazendo ao mundo virtual todo o drama, alegrias, glórias e amizades da vida de Alex Hunter. O jovem craque inglês vai até dar uma passada no Brasil e trocar ideia com Cristiano Ronaldo.

Jogabilidade melhorada

Talvez aqui mora a maior mudança em todo Fifa 18. O game, que inovou ao apresentar uma mecânica de defesa mais manual ao tirar a marcação automática e colocar o botão de bote em anos anteriores, agora traz um sistema de defesa ainda mais manual. Agora, o botão de bote tem um medidor de força, que pode ajudar ou prejudicar na marcação, dependendo de seu modo de marcar.

Além disso, ataques e defesas apresentam melhoras na marcação individual. Agora, o desmarque, a linha de impedimento, o cruzamento e chegada dos atacantes são muito mais precisas. O jogo traz um ritmo mais lento, cadenciado, mas que pode ser acelerado sem apresentar uma correria maluca.

No entanto, a EA ainda peca em pontos cruciais. A inteligência dos atacantes são mais avançadas que da zaga, o que pode lhe fazer partidas com oito ou nove gols facilmente. Além disso, a nova mecânica de cruzamentos facilita jogadores sem tanta experiência em chegadas ofensivas. Se você não conseguir trabalhar jogadas pelo chão, tente cruzar das laterais e verá seu ataque levar enorme perigo.

Outro ponto - melhorado recentemente com uma atualização - era a eficácia de chutes de fora. Poderia ser com um zagueiro destro de muito longe, se ele mandasse de canhota, provavelmente a bola teria a direção do gol e dificilmente o goleiro pegaria. A EA tratou logo de dar mais poder aos goleiros e uma precisão menor nos chutes, mas ainda segue fácil para marcar gols.

Gráficos melhores

Em comparação com seu principal rival, o PES 2018, o fator gráfico talvez seja o mais polêmico deles. Nessa edição, Fifa 18 traz melhorias significativas, tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

Os grandes jogadores estão lá fielmente retratados. O motor gráfico Frosbite segue firme e forte trazendo novas animações nas faltas, nos pênaltis, na movimentação fiel dos grandes craques e agora com comemorações mais elaboradas e variadas.

Além disso, a torcida é outro ponto forte. A ambientação, a vida dentro das arquibancadas trazem um cenário mais fiel ao jogo. Agora, cada torcedor tem uma ação individual, diferente dos robôs iguais de anos passados. Estádios, como Bombonera e Santiago Bernabéu, são próximos aos reais, até com o som do locutor oficial.

Equipes brasileiras seguem presentes, mas ainda não em sua totalidade. Corinthians e Flamengo seguem exclusivos no rival, mas muitos times estão representados com o escudo, uniformes e patrocinadores.

Veredicto

Fifa 18 segue goleando seu rival no quesito diversão e imersão ao mundo real. Ainda que muitas partidas terminem 7 a 4 ou 5 a 3, a diversão é garantida e lhe coloca dentro do mundo do futebol com as dificuldades e muito dos movimentos e jogadas dos gramados reais.

O game da EA passa longe de ser apenas uma atualização de elencos e uniformes. Agora é um jogo novo, com novas mecânicas de jogabilidade e um jeito mais lento e tático. Obrigatório aos amantes do futebol.