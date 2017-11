Rio de Janeiro será palco do evento de Paraciclismo

Google Plus

Foto: CBC/divulgação

A cidade onde foi sede da Rio 2016, receberá o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de Estrada entre os dias 1 e 3 de dezembro. O evento acontecerá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.Espera concentrar cerca de 200 para-atletas de todos os estados do Brasil que estarão divididos por suas respectivas classes.

Os participantes irão disputar provas de resistência e contra relógio. Terá atletas profissionais e amadores, as inscrições foram até dia 22 de novembro no site da CBC ( Confederação Brasileira de Ciclismo). O evento é gratuito e os portões serão abertos as 8 horas da manhã.

O evento além de ser esportivo, serve para o público que não conhece sobre a modalidade, refletir e reconhecer esses atletas heróis que competem numa cadeira adaptada, e que sim eles podem participar de uma competição de paraciclismo.