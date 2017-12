'Em casa', Giovani dos Santos conquista o sexto título consecutivo da Volta da Pampulha

Google Plus

Giovani dos Santos, agora, tentará faturar a tradicional Corrida de São Silvestre (Foto: VAVEL Brasil)

Deu Brasil na Volta da Pampulha. Pelo sexto ano seguido, Giovani dos Santos, de Natércia, no Sul de Minas, venceu a prova, diante do público do seu estado, na manhã deste domingo (3), em Belo Horizonte. O atleta de 36 anos liderou a competição de ponta a ponta, sendo seguido por Gilmar Silvestre, do Cruzeiro. A terceira posição ficou para Maxwell Kortek, de Uganda.

Para confirmar sua hegemonia nos 18 quilômetros de prova, Giovani dos Santos passou os últimos 38 dias treinando em Paipa, na Colômbia. Os 2.600 metros acima do nível do mar ajudaram o atleta na resistência na Pampulha.

Logo no início da prova, Giovani se destacou ao lado de Gilmar e Maxwell, deixando o restante do pelotão de elite para trás. Durante o percurso, os brasileiros se isolaram do corredor de Uganda. Já nos momentos finais, o agora hexacampeão aumentou o ritmo para chegar em primeiro na linha final.

Giovani dos Santos venceu a Volta da Pampulha com tranquilidade (Foto: VAVEL Brasil)

Por pouco Giovani dos Santos não bateu o recorde da Volta da Pampulha. Por 32 segundos, especificamente. O mineiro cruzou a linha de chegada com 52m55seg de prova. O menor tempo pertence ao queniano Lawrence Kiprotich, que, em 2005, venceu com 52m23seg. O atleta brasileiro agora se prepara para disputar a Corrida de São Silvestre, que acontece no dia 31 de dezembro, em São Paulo.

Queniana leva a melhor no feminino

Terceira colocada na Volta da Pampulha de 2016, a queniana Leah Jerotich levou a melhor neste ano e venceu com o tempo de 1h02m46s. A corredora se esforçou bastante no início da prova, mas na segunda metade do percurso conseguiu se distanciar da compatriota Sharon Arusho, que ficou em segundo lugar, e da brasileira Joziane da Silva, que pegou a terceira colocação.