Prêmio Paralímpicos 2017 homenageia destaques do esporte; confira vencedores

Foto: Daniel Zappe/CPB/MPIX

Na noite desta segunda-feira (4), a Praça Julio Prestes recebeu o Prêmio Paralímpicos 2017, evento que premia atletas destaques do desporto no ano que passou. A cerimônia acontece anualmente desde 2011 e manteve todas as categorias para 2017, inclusive o prêmio Aldo Miccolis, uma homenagem as pessoas que sempre se dedicaram ao esporte adaptado. Foram 25 modalidades onde grandes atletas, que são acostumados a subir no pódio, ontem subiram ao palco para receber o prêmio.

Confira os vencedores:

Prêmio Aldo Micoles - Mara Gabrilli

Badminton- Vitor Tavares

Ski cross country- Aline Rocha

Tawendo - Debora Menezes

Atleta revelação Halterofilismo- mariana D’Andrea

Atletismo- Petrucio ferreira

Basquete CR -Gelson junior

Bocha- Evelin Oliveira

Canoagem -Caio Ribeiro

Ciclismo -Lauro chaman

Esgrima CR- Jovane guissone

Homenagem - Tia zaíra

Homenagem -Dr. Sylvio

Futebol 5 - Ricardo Alves

Futebol 7 - Jan francisco

Goalball -José Márcio Souza

Halterofilismo- Bruno carra

Hipismo -Sérgio Oliva

Judô -Alana maldonado

Natação - Daniel dias

Remo - Jairo Klug

Rugby CR- julio Cézar Braz

Tênis de mesa- Danielle Rauen

Tênis CR- Ymanitu Silva

Tiro com arco -Francisco Barbosa

Tiro esportivo -Geraldo Von Rosenthal

Triatlo- Carlos Rafael Viana

Vela -Ana Paula Marques

Vôlei sentado- Frederico Doria

Melhor Técnico individual -Pedro Almeida

Melhor Técnico coletivo- Fabio Vasconcelos

Prêmio Clube -Caixa ADI APIN

Atleta da Galera- André Rocha

Melhor Atleta Masculino- Daniel Dias

Melhor Atleta Feminino- Alana Maldonado