Connor O'Leary conquista prêmio Rookie of the Year 2017 na WSL

Connor O'Leary (Foto: Divulgação/WSL)

Depois de conseguir o 13º lugar no Billabong Pipe Masters e da saída dos rivais mais próximos, o número 13 do ranking, Frederico Morais e Joan Duru, o 17º da lista, o australiano Connor O'Leary levou o Rookie of the Year Award 2017.

Connor iniciou a grande trajetória com um belo resultado nas quartas de final da etapa Snapper Rocks. O'Leary é treinado pelo Luke Egan, que é uma lenda do surf. O australiano manteve a 13ª posição desde o seu melhor resultado (segundo lugar após disputar com Matt Wilkinson).

"Hoje foi um pouco complicado, eu me senti mal porque as pessoas precisam perder para conseguir as coisas, o que é ruim, mas tudo correu bem e estou animado", disse a revelação.