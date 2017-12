Gabriel Medina é eliminado nas quartas e John John Florence garante bicampeonato da WSL

John John confirma o bicampeonato mundial (Foto: Divulgação/WSL)

Líder do ranking mundial, John John Florence se sagrou como bicampeão do World Surf League (WSL), nesta segunda-feira (18), no Havaí. O havaiano garantiu o título mundial ainda nas quartas de final com a eliminação de Gabriel Medina para Jeremy Flores. Ítalo Ferreira também foi eliminado, mas Ian Gouveia conseguiu avançar para as semifinais.

A primeira bateria das quartas de final foi equilibrada. Ian Gouveia superou o australiano Joel Parkinson por apenas 1.3 pontos de diferença. O brasileiro conseguiu encaixar boas manobras e fechou a bateria com 9.70 pontos.

Dentro de casa, John John Florence deu mais um show. O havaiano enfrentou Julian Wilson e mostrou sua superioridade logo nas primeiras manobras. Durante a bateria, John John garantiu dois tubos com grandes finalizações, o que deu a ele a soma de 17.60 pontos contra apenas 2.64 pontos de Julian Wilson.

Ao contrário de John John, o número dois do mundo, Gabriel Medina não avançou de fase. Em uma bateria inconsistente, o brasileiro viu seu algoz Jeremy Flores conseguir boas manobras enquanto Medina adotava uma estratégia diferente e esperava por melhores ondas. A estratégia adotada por Gabriel não funcionou e ele só conseguiu somar 6.04 pontos contra 12.76 pontos de Flores.

No heat final, mais um brasileiro fica para trás. Ítalo Ferreira foi superado pelo americano Kanoa Igarashi em um duelo que foi decidido por apenas 0.9 pontos de diferença. Igarashi aproveitou uma boa onda e conseguiu pontuar bem, fechando a bateria com 9.57 pontos.

Confrontos da semifinal

Ian Gouveia (BRA) x John John Florence (HAW)

Jeremy Flores (FRA) x Kanoa Igarashi (USA)