Depois de derrotar Medina, Jeremy Flores desbanca número 1 do mundo e vence o Pipe Masters

Foto: Divulgação/WSL

Jeremy Flores é campeão do Billabong Pipe Masters 2017. O francês desbancou o brasileiro Gabriel Medina nas quartas de final e encarou o bicampeão mundial John John Florence na etapa final da competição. Em duelo acirrado, Flores levou a melhor com uma virada incrível na última onda e ficou com o título do campeonato.

Jeremy, que faturou seu primeiro título do circuito em 2011, mostrou habilidade para superar o campeão mundial e decretou a vitória apertada por 16.23 a 16.16. A vitória francesa pôs fim aos sonhos de John John em vencer o Pipe Masters pela primeira vez na carreira.

Resultado do Billabong Pipe Masters 2017

1 Jeremy Flores (FRA)

2 John John Florence (HAV)

3 Ian Gouveia (BRA)

3 Kanoa Igarashi (EUA)

5 Joel Parkinson (AUS)

5 Julian Wilson (AUS)

5 Gabriel Medina (BRA)

5 Italo Ferreira (BRA)