Com cinco brasileiros, WSL divulga lista dos novos participantes do World Championship Tour 2018

Griffin Colapinto faturou a Tríplice Coroa Havaiana e o acesso à elite (Foto: Divulgação/WSL)

A lista dos novos surfistas participantes do Championship Tour 2018 (CT) está repleta de talentos. Dos oito competidores que participarão do torneio, cinco são brasileiros: Yago Dora, Jesse Mendes, Tomas Hermes, Willian Cardoso e Michael Rodrigues. O campeão da Tríplice Coroa Havaiana, Griffin Colapinto, também já garantiu seu lugar na lista.

Apesar da entrada de vários brasileiros para o CT 2018, outros ficaram de fora da lista que dá acesso à elite do surfe. Wiggolly Dantas, Jadson André, Ian Gouveia e Miguel Pupo foram rebaixados e participarão das Qualifying Series no próximo ano.

Quem entra na lista do CT 2018?

Griffin Colapinto (USA)

Jesse Mendes (BRA)

Wade Carmichael (AUS)

Tomas Hermes (BRA)

Yago Dora (BRA)

Willian Cardoso (BRA)

Michael Rodrigues (BRA)

Pat Gudauskas (USA)

Quem está fora da lista do CT 2018?

Jadson André (BRA)

Wiggolly Dantas (BRA)

Bede Durbidge (AUS)

Ethan Ewing (AUS)

Leonardo Fioravanti (ITA)

Ian Gouveia (BRA)

Josh Kerr (AUS)

Jack Freestone (AUS)

Stuart Kennedy (AUS)

Miguel Pupo (BRA)

Nat Young (USA)

O World Championship Tour 2018 conta com algumas novidades. A piscina artificial de Kelly Slater, mais conhecida como WSL Surf Ranch, em Lemoore, na Califórnia, substituirá Trestles, também no mesmo estado. Além disso, a etapa na Indonésia passa a substituir Fiji.

“Estamos entusiasmados com o lançamento do calendário 2018, que inclui algumas mudanças importantes projetadas para garantir que continuemos a definir os campeões mundiais nas melhores ondas do mundo, visando também oferecer investimentos de longo prazo para o esporte”, comentou a CEO da World Surf League (WSL), Sophie Goldschmidt.

Calendário masculino do World Championship Tour 2018:

John John Florence é o atual campeão mundial (Foto: Divulgação/WSL)

1ª etapa: Mar 11-22 - Quiksilver Pro Gold Coast em Snapper Rocks, Austrália

2ª etapa: Mar 28-08 Abr - Rip Curl Pro Bells Beach em Victoria, Austrália

3ª etapa: Abr 11-22 - Margaret River Pro em Margaret River, Austrália

4ª etapa: Mai 10-19 - Oi Rio Pro na Praia de Itaúna, Saquarema (RJ), Brasil

5ª etapa: Mai 27-09 Jun - Bali Pro em Keramas Beach, Bali, Indonésia

6ª etapa: Jul 02-13 - Corona Open J-Bay em Jeffreys Bay, África do Sul

7ª etapa: Ago 10-21 - Tahiti Pro em Teahupoo, Taiti

8ª etapa: Set 05-09 - Surf Ranch em Lemoore, Califórnia, Estados Unidos

9ª etapa: Out 03-14 - Quiksilver Pro France em Hossegor, França

10ª etapa: Out 16-27 - Meo Rip Curl Pro Portugal em Supertubos, Cascais

11ª etapa: Dez 08-20 - Billabong Pipe Masters em Banzai Pipeline, Oahu, Havaí