Jogo Brasil x Chil no Amistoso 2015 (1-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

Numa partida truncada, gol solitário de Firmino aos 27 minutos do segundo tempo garante a vitória brasileira em Londres. Confira como foi o lance:

47' Sem tempo para mais nada, o árbitro inglês Martin Aktison encerra a partida.

47' Neymar sofre falta na entrada da área e tem boa chance de ampliar, mas na cobrança, a bola vai para fora.

46' Gonzalez é surpreendido por chapéu de Neymar, comete falta e é advertido com cartão amarelo.

45' Juiz assinala três minutos de acréscimo.

44' Brasil avança ao ataque e Willian tenta finalizar, mas o chute acaba sendo forte demais e a bola sai por cima do gol.

41' Em escanteio, Fernandez lança a bola na área, mas a zaga afasta, cedendo nova cobrança, que não resulta em nada.

40' Na cobrança, Fernandez manda no lado esquerdo de Jefferson, que aplica bela defesa.

39' Chile recebe nova falta na entrada da área, em infração cometida por Fernandinho.

38' Brasil chega com perigo, a defesa chilena afasta e no rebote, Neymar arrisca o chute, mas pega mal na bola e ela vai embora pela linha de fundo.

37' Substituição na Roja: sai Mena para a entrada de Mark González.

36' Em cobrança de falta pela direita, Chile manda bola perigosa na área brasileira, mas Fernandinho faz o corte.

35' Cartão amarelo para Elias por aplicar dura falta em Hernández.

34' Chile muda mais uma vez: Vidal sai para a entrada de Vargas.

32' A substituição de Dunga teve efeito positivo com a entrada de Firmino. O meia dá mais movimentação e personalidade na partida.

30' Brasil também mexe: Marcelo deixa o jogo para a entrada de Filipe Luis.

29' Alteração no Chile: Rodrigo Millar sai para a entrada de Matías Fernández.

27' GOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Firmino recebe bom passe de Danilo, avança pelo lado direito e, deslocando o goleiro Bravo, manda para o fundo das redes. Brasil na frente!

23' Chile recebe escanteio após boa chegada de Sanchez. Na cobrança, zaga canarinha afasta o perigo.

21' Alexis é travado por Wilian na intermediária de ataque e ganha nova cobrança para os chilenos. O atacante cobra e a bola para nas mãos do goleiro brasileiro.

21' Chile retém 63% da posse de bola, contra 37% para o Brasil.

19' Na cobrança, Sanchez arrisca o chute direto para o gol e a bola passa por cima da meta de Jefferson.

18' Miranda comete falta dura em Alexis e recebe cartão amarelo.

17' Mais uma substituição: Willian, que joga no Chelsea, entra em campo vaiado pelos torcedores do Arsenal. Quem sai é Douglas Costa.

16' Vidal tenta chegar no ataque do Chile arriscando o chute, mas a bola sai pela linha de fundo.

13' Substituição tripla na seleção brasileira: saem Philippe Coutinho, Souza e Luiz Adriano para a entrada de Robinho, Elias e Firmino, respectivamente.

11' Em rápido no contra-ataque, Neymar chega com perigo, mas é vencido pelos quatro marcadores e é desarmado. Logo em seguida, Alexis avança ao ataque pelo Chile e seu chute vai para fora.

Momento do pisão de Medel em Neymar no primeiro tempo de jogo.

9' Partida segue com as mesmas características do primeiro tempo: jogo truncado, com muitas faltas e ausência de criações ofensivas.

7' Luiz Adriano tenta receber lançamento pela direita de ataque. O lance, mas a bola vai forte demais e sai pela lateral.

6' Hernández arrisca domínio dentro da grande área e Fernandinho tenta o desarme. A bola vai pela linha de fundo.

5' Alguns jogadores reservas do Brasil fazem aquecimento.

3' Souza tenta fazer uma inversão, mas vacila e a bola fica com a seleção chilena.

2' Isla dá dura chegada em Neymar e Brasil recebe falta a seu favor no meio de campo.

1' As equipes retornam sem alterações em suas escalações.

0' Rola a bola para o segundo tempo de jogo!

Na saída de campo, Douglas Costa deixou seu ver sobre a partida: "Todos são jogadores novos, mas no decorrer do jogo vamos nos encaixando de acordo com os pedidos do treinador".

Primeiro tempo caracterizou-se pela forte marcação e ausência de grandes chances de abrir o marcador, tanto pelo lado brasileiro quanto pelo lado chileno.

46' Fim da primeira etapa no Emirates Stadium.

45' Juiz assinala 1 minuto de acréscimo.

44' Neymar é punido com cartão amarelo pela sequência de faltas cometidas.

44' Bola fica presa no meio campo e as equipes não conseguem sair jogando.

42' Felipe Coutinho dá bom lançamento para Neymar, mas o camisa 10 estava em posição de impedimento.

40' Alexis Sanchez cobra escanteio e a bola sobra na área, mas a defesa brasileira tira dali.

39' Jogo segue bem movimentado, mas com poucas finalizações de ambos os lados.

36' BOA CHEGADA! Marcelo faz grande lançamento e a bola chega dentro da grande área pelo lado direito. Douglas Costa recebe e chuta, mas não acerta o lance.

35' A sensação é de que os chilenos têm um certo ressentimento pela eliminação na Copa do Mundo. As jogadas vêm sendo muito duras em cima dos brasileiros.

33' Miranda comete falta no meio campo e Chile cobra rapidamente.

31' O Chile fica praticamente concentrado no campo de ataque, tentando furar a marcação brasileira.

30' Defesa brasileira vacila e perde a bola no campo de defesa. Por sorte, a bola sai pela linha de fundo sem apresentar perigo.

30' Chile recebe falta a seu favor no meio de campo. A cobrança direta vai por cima do gol de Jefferson.

28' Ousado, Douglas fica cara a cara com o marcador e distribui pedaladas, mas logo em seguida perde a posse de bola.

27' Chile segura a bola trocando passes no meio campo.

25' Boa chegada da seleção brasileira em cobrança de falta dá susto no goleiro Bravo, que manda a bola para escanteio.

23' Brasil arrisca levantamento na área chilena, mas os defensores da Roja afastam o perigo.

22' Há uma certa rivalidade de Medel com Neymar. O camisa 10 brasileiro sofre falta e o jogador chileno pisa na perna do jogador, que fica inconformado com a atitude.

20' Em cobrança de falta, Alexis Sanchez lança a bola na área brasileira, mas a defesa afasta o perigo.

18' Thiago Silva comete falta e recebe cartão amarelo.

17' Pela esquerda, Mena lança Alexis Sanchez, que consegue se livrar de Thiago Silva e chega com perigo dentro da área, mas Miranda aparece e faz o desarme.

15' Neymar arrisca avançar em velocidade pela direita, mas é parado por Medel. A marcação em cima do camisa 10 é forte.

13' Na cobrança, a defesa chilena afasta o perigo.

12' Neymar avança pelo lado esquerdo, deixa o marcador fazer a finta e consegue escanteio. Boa chance!

11' Neymar fica com a bola, é encurralado por quatro marcadores e sofre falta de Albornóz, que é punido com cartão amarelo.

9' Seleção brasileira tenta avançar pelo meio campo, mas fechados no meio-campo, chilenos fazem o corte e ficam com a posse de bola.

8' Brasil toca a bola no campo de defesa, esperando a chance de armar o contragolpe.

7' Bola ao chão, partida retomada.

6' O árbitro Martin Aktison paralisa a partida para a substituição da bola, que murchou.

4' Seleção chilena chega com perigo com boa jogada de Sanchez, mas atento ao lance, Jefferson fica com a bola, faz o drible e a devolve em jogo.

3' Souza dá dura chegada em Alexis Sanchez e Chile ganha nova falta. O atacante é aplaudido a cada toque na bola pelos torcedores do Arsenal.

2' Chile retém a posse de bola nos minutos iniciais, enquanto o Brasil fica só na marcação.

1' Tiago Silva chega por trás e comete falta no jogador chileno pela esquerda.

0' Autoriza o árbitro! Rola a bola no Emirates Stadium.

Apesar de não ter condições de jogo, Valdivia está no banco do Chile, uniformizado como os demais reservas.

Vem também, Chile: Bravo; Medel, Jara, Albornoz; Isla, Millar, Aranguiz, Mena; Vidal; Sanchez, Hernández.

Refrisando as escalações! Vem, Brasil: Jefferson; Danilo, Thiago, Miranda, Marcelo; Souza, Fernandinho; Douglas Costa, Coutinho; Luiz Adriano, Neymar.

As equipes já estão no gramado perfiladas e os hinos estão sendo executados!

O último amistoso entre Brasil x Chile aconteceu em 2013, no Rogers Centre. Hulk e Kaká marcaram para a seleção canarinha, e Vargas pela Roja. Relembre os melhores momentos do 2 a 1.

Desde o retorno de Dunga ao comando da seleção, o Brasil marcou 17 gols e sofreu apenas dois.

Hoje tem dose tripla de Brasil no futebol. Além do jogo de hoje com a seleção principal diante dos chilenos, a seleção olímpica enfrentará o México, no Maranhão, às 17h. Um pouco mais tarde, às 22h, os meninos que vestem a amarelinha pelo sub-17 podem conquistar o título Sul-Americano da categoria contra a Colômbia, no Paraguai.

O Chile também já está definido e joga com Bravo; Medel, Jara, Albornoz; Isla, Millar, Aranguiz, Mena; Vidal; Sanchez, Hernández.

O Brasil já está escalado para o confronto e vai a campo com Jefferson; Danilo, Thiago, Miranda, Marcelo; Souza, Fernandinho; Douglas Costa, Coutinho; Luiz Adriano, Neymar.

Confira o pré-jogo da partida entre Brasil x Chile na VAVEL Brasil: Em mais um amistoso, Brasil enfrenta Chile de olho na Copa América

Sampaoli confirmou que Valdivia foi para a seleção não para que pudesse atuar em ambos os jogos, mas sim se recuperar de sua lesão, com o intuito de acompanhar de perto o tratamento do Mago, assim chamado pela torcida palmeirense: "Ele não tem chance de jogar nenhum dos dois jogos. Valdivia veio para se recuperar. Vamos apoiar o seu processo de recuperação através de profissional que o está tratando. O Valdivia não está tirando o lugar de ninguém, mas veio para fazer a sua recuperação junto ao grupo. Queremos conferir de perto o máximo de jogadores possíveis. A intenção é ver como muitos jogadores estão (antes da Copa América no Chile)", disse o técnico chileno.

A polêmica convocação de Valdivia, que ainda não estreou pelo Palmeiras em 2015, ganhou mais intensidade na última quarta-feira (25). Jorge Sampaoli, técnico da Roja, afirmou que chamou o meia para integrar a seleção do Chile mesmo sabendo que o jogador não teria condições físicas para entrar em campo contra Irã e Brasil, tanto que a equipe brasileira pediu para que o meia fosse cortado da relação dos convocados para seguir seu tratamento no clube em que atualmente joga.

FIQUE DE OLHO Brasil x Chil: Poupado na derrota diante do Irã, a tendência é que Arturo Vidal comece como titular na partida contra o Brasil. O atleta reconheceu uma possível chance de superar o revés do último jogo e dar continuidade na preparação para a Copa América: "Teremos uma linda partida contra o Brasil para superar a derrota e continuar a preparação para nosso desafio na Copa América", afirmou Vidal.

Questionado sobre uma possível revanche do Chile devido à a classificação brasileira no mundial de 2014, Dunga desconversou, afirmando que cada partida tem seu objetivo: "Não acredito. Cada jogo tem sua história. Será difícil, o Chile cresceu muito no cenário mundial, mas é outra atmosfera", ressaltou o comandante.

FIQUE DE OLHO Brasil x Chil: Técnico da seleção brasileira, Dunga comentou um pouco sobre as mudanças realizadas na escalação da equipe. O Comandante ressaltou que será necessário mesclar os jogadores para que possam se recuperar da sequência de jogos: "Vamos mudar um pouco. Conversamos com os médicos e o preparador físico. Os jogadores levam 72 horas para começarem a se recuperar e não temos esse tempo, então teremos que mesclar um pouco para esse jogo", disse Dunga.

Leia mais: Pelé diz que seus feitos não serão superados por Neymar e admite ter chorado no 7 a 1

O último jogo Brasil x Chil entre as duas seleções foi em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2014, onde empataram em 1 a 1 no tempo normal e nos pênaltis, o Brasil venceu por 3 a 2, com duas das penalidades defendidas pelo goleiro Júlio César. Relembre como foi o jogo:

Os outros 37 confrontos foram disputas oficiais, como Campeonato Panamericano, Copa América, Eliminatórias para a Copa do Mundo e o Mundial em si, somando 28 triunfos do Brasil, quatro do Chile e cinco empates.

Em toda a história, Brasil e Chile se enfrentaram 71 vezes, sendo 34 destas em amistosos como o de hoje, nos quais os brasileiros venceram 22 contra três vitórias chilenas, além dos nove empates.

O retrospecto é extremamente favorável ao Brasil jogando na casa da equipe inglesa: Brasil 3 x 0 Argentina (3 de julho de 2006), Brasil 0 × 2 Portugal (6 de fevereiro de 2007), Brasil 1 × 0 Suécia (26 de março de 2008) e Brasil 2 × 0 Itália (10 de fevereiro de 2009), Brasil 2 x 0 Irlanda (2 de março de 2010), Brasil 2 x 0 Escócia (27 de março de 2011).

O palco do jogo Brasil x Chile será a casa do Arsenal, o Emirates Stadium. O estádio tem capacidade para cerca de 60 mil espectadores e receberá a seleção brasileira pela sétima vez.

O Chile, por sua vez, perdeu para a zebra Irã no último amistoso, que surpreendeu e venceu po 2 a 0. A partida realizada na Áustria não empolgou e teve a seleção chilena com uma formação alternativa.

Depois bater um de seus maiores carrascos, o Brasil agora encara um grande freguês. Relembre como foi a vitória da seleção brasileira diante da França: Brasil joga bem, quebra tabu e vence França de virada

Na partida amistosa, o mando será da seleção canarinha, que tem tudo para ampliar a série de sete vitórias consecutivas sob o comando do técnico Dunga.

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real do amistoso entre Brasil x Chil, partida a ser disputada no Emirates Stadium, em Londres, às 11h no horário de Brasília.