Neymar e Messi capitalizam também fora do campo com o sucesso do Barcelona

Camp Nou, 6 de maio de 2015: o Bayern de Munique, melhor equipe do campeonato “campeão do mundo”, toma um baile de Lionel Messi e cia no jogo de ida das semi-finais da Liga dos Campeões da UEFA. “O Barcelona não é o Porto. No Porto, nós marcamos, contra o Barcelona, não. Precisamos de um milagre para dar a volta por cima e vencer a eliminatória”. Essas foram as palavras de um zagueiro do Bayern, Jérôme Boateng. Não precisamos dizer o lance que ele protagonizou com Messi – você já deve ter visto umas duzentas vezes ao abrir o Facebook ou o Twitter.

Dá para falar que só com o futebol apresentado o Barça será campeão? Não, é muito cedo para isso. Mas o que já dá para falar é que as duas principais estrelas do time catalão estão capitalizando cada vez mais em contratos publicitários. Não é para menos: ao lado de Cristiano Ronaldo, do rival Real Madrid, Messi e Neymar são as principais estrelas individuais do futebol. Mais: são os dois principais jogadores de dois países apaixonados pelo esporte – Argentina e Brasil, respectivamente. Isso só pode dar em uma coisa: publicidade, publicidade e publicidade.

Messi: retorno praticamente garantido de investimento

Quando você investe em publicidade o objetivo é único: tornar um produto público. Quando você investe em publicidade com um jogador de futebol, atrela a imagem deste ao seu produto – isto é óbvio e acaba sendo uma relação lógica entre sujeitos e objeto da mensagem.

No caso de Lionel Messi, sua principal virtude é ser anti-publicidade. Ficou confuso? Explicamos. Como Messi não dá declarações polêmicas, não tem casos extra-conjugais e não acaba sendo objeto de tabloides, obviamente suas marcas não vão pelo mesmo caminho. Lionel, por ser tímido, é anti-publicidade ruim – aquele tipo de coisa que marca negativamente a opinião pública. Existe até mesmo uma filtragem do que ele fala e que vai no ar: matérias com o jogador são veiculadas na Messi TV – ou seja, só é transmitida a opinião que ele (e sua extensa equipe de relações públicas) quer que os eja.

Não a toa o craque argentino é contratos com a Adidas, Pepsi, Herbalife, Dolce&Gabbana e outras empresas com renome mundial. A joia da coroa de Messi, contudo, vem sendo a Samsung. Messi é uma das armas que a empresa coreana tenta usar na sua guerra contra o iPhone – uma propaganda bastante interessante envolvendo ele e outras estrelas esportivas, como o jogador de futebol americano Eddie Lacy, foi feita tendo a armadura do Homem de Ferro e os Vingadores como pano de fundo. 2 milhões de views no YouTube está bom para você?

Neymar segue o mesmo exemplo

O Brasileiro Neymar é outro que capitaliza cada vez mais com o sucesso do Barcelona. Praticamente blindado pós “7 a 1” pelo fato de não ter jogado naquela partida, Neymar continua no coração do torcedor – e das empresas. Para se ter uma ideia, já em 2012 (ano que ele sequer estava no Barcelona) Neymar havia assinado com sua 10ª empresa , a Volkswagen. Além dela, Neymar já tinha contratos com a Panasonic, Nike, Unilever, Santander, Claro, Red Bull, Lupo, Tênis Pé Baruel e Ambev. Ufa. O caso da Lupo é emblemático aliás, já que deu uns probleminhas com a FIFA.

E o brasileiro continua expandindo. Nesta semana foi anunciado que ele é, junto do ex-jogador Ronaldo e do tenista Rafael Nadal, um dos esportistas que ama poker e que é patrocinado pela PokerStars. Ai até fez sentido, dado que até o cachorro dele chama “poker” e ele sempre posta fotos no instagram durante partidas suas. Ou seja: a personalidade do poster boy muitas vezes ajuda que ele consiga contratos de publicidade.

Seja de uma forma ou de outra, os dois exemplos culminam numa conclusão: o futebol é uma máquina de talentos e uma máquina de marketing. Azar das empresas que não perceberam a força da bola redonda.