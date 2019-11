Guia VAVEL dos Jogos Pan-Americanos 2015: Polo aquático

Criado no final do século XIX, em Londres, o polo aquático é um dos mais tradicionais esportes coletivos e se fez presente em praticamente todas as edições dos Jogos Olímpicos da era moderna, com exceção a Atenas, Grécia, em 1896. Entretanto, por várias décadas, apenas a modalidade masculina foi disputada, até que nas Olimpíadas de Sidney, Austrália, no ano 2000, a vertente feminina foi incluída.

História nos Pans

Nos jogos Pan-Americanos, a modalidade está presente desde a primeira edição em 1951, na cidade de Buenos Aires, Argentina. Naquele ano, a equipe brasileira alcançou a medalha de prata na competição. João Havelange, ex-presidente da FIFA, fez parte daquele time, ajudando na conquista da primeira medalha pan-americana do polo nacional.

Nos XVII Jogos Pan-Americanos, em Toronto, serão nove delegações presentes para as competições de polo aquático. Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos, México e Venezuela participam tanto do torneio masculino quanto do feminino. Além deles, Porto Rico e Equador também estarão presentes.

O torneio deste ano será marcado por algo inusitado. Devido a relização do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Kazan, Rússia, ser no mesmo período que a parte final do Pan, a organização canadense optou por adiantar em três dias as partidas em relação à cerimonia de abertura do evento para evitar um boicote das grandes nações do esporte.

Como foi o ESPORTE no Pan 2011?

Em Guadalajara, México, no ano de 2011, oito nações participaram das disputas, tanto no masculino, quanto no feminino. Somente Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos e México participaram de ambas. Entre as mulheres, as americanas mantiveram a hegemonia e levaram o ouro, seguidas por Canadá e Brasil. Não foi diferente no âmbito masculino, em que os três países conquistaram as mesmas colocações.

Maiores medalhistas da história dos panamericanos

No histórico dos torneios, os Estados Unidos aparecem como os grandes vencedores. E um dos maiores atletas que o continente americano já viu foi Craig Wilson, considerado o melhor goleiro de todos os tempos no esporte.

O atleta estadounidense jogou os Pan-Americanos de 1983, 1987 e 1991, acumulando duas medalhas de ouro e uma de prata. Também foi campeão mundial pela Federação Internacional de Natação em 1991.

Outro destaque na modalidade é o brasileiro, naturalizado americano, Tony Azevedo, um dos grandes atacantes da atualidade. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, esteve presente em três edições do Pan até aqui, conquistando o lugar mais alto do pódio em todas as vezes que mergulhou na piscina, sendo a primeira no ano de 2003 e as posteriores em 2007 e 2011.

Quadro de medalhas masculino na história dos Pans

1° Estados Unidos da América: 11 ouros, quatro pratas e um bronze.

2° Argentina: dois ouros, uma prata e um bronze.

3° Brasil: um ouro, cinco pratas e quatro bronzes.

4° Cuba: um ouro, cinco pratas e dois bronzes.

5° México: um ouro e três bronzes.

6° Canadá: uma prata e cinco bronzes.

Quadro de medalhas feminino na história dos Pans

1° Estados Unidos da América: três ouros e uma prata.

2° Canadá: um ouro e três pratas.

3° Brasil: três bronzes.

4° Cuba: um bronze.