Guia VAVEL dos Jogos Pan-Americanos 2015: Rúgbi de sete

Sendo uma das modalidades mais novas nos Jogos Pan Americanos, o rúgbi de sete terá sua segunda participação no evento multiesportivo que ocorre entre os dias 10 e 26 de julho, no Canadá. São estimados 6 mil atletas dos diversos esportes, representantes dos 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas para a disputa do evento divididos em um total de 36 esportes.

A novidade principal é a estreia feminina na modalidade, visto que em 2011, nos Jogos de Guadalajara no México, apenas seleções masculinas participaram do evento. Os jogos do esporte serão realizados nos dias 11 e 12 de julho, no Estádio de Exposições, em Toronto.

Nove vagas foram abertas para o masculino, uma a mais em comparação aos Jogos de 2011. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Guiana, México e Uruguai participarão da modalidade no Pan Americano de 2015.

No feminino, seis seleções farão parte da competição: o Brasil, campeão do Torneio Sul-Americano de 2014, além de Argentina, México, Colômbia, Canadá e Estados Unidos.

Jogos de 2011

Oito seleções participaram do rúgbi de sete na primeira aparição do esporte nos Jogos. Divididas em quatro categorias, as equipes participantes foram: México, por ser país sede; Argentina, Canadá, Estados Unidos, Uruguai e Chile, classificadas pelo ranking; a Guiana, vencedora do Torneio de Sevens da NACRA (Associação de Rugby da América do Norte e Caribe) de 2010, e o Brasil, que ficou em terceiro no Torneio Sul-Americano de rúgbi de sete disputado em 2011.

A Argentina foi a campeã do torneio e o Uruguai vice, mas como as duas seleções já estavam automaticamente classificadas para os Jogos pelo ranking, a terceira vaga se abriu, e a seleção brasileira confirmou sua participação na estreia da modalidade no evento multiesportivo.

As partidas ocorreram entre os dias 29 e 30 de outubro, no Estádio Tlaquepaque. A primeira fase foi disputada entre dois grupos, porém o regulamento garantia vaga na fase eliminatória para todas as quatro seleções, devido ao baixo número de equipes envolvidas. No Grupo A, Guiana, México, Argentina e Uruguai enfrentaram-se para determinar suas posições dentro do grupo, que fariam diferença para as quartas-de-final. Com três vitórias em três jogos, a Argentina terminou como líder do grupo, seguida de Uruguai, Guiana e México, respectivamente.

Já no Grupo B, Brasil, Chile, Canadá e Estados Unidos fizeram jogos mais equilibrados em comparação ao Grupo A. Também com três vitórias em três jogos, a seleção canadense terminou na liderança, seguida de Estados Unidos, Brasil e Chile, respectivamente.

De acordo com o regulamento da fase eliminatória, o líder do Grupo A enfrentava o último colocado do Grupo B, e o vice-líder do A à frente do terceiro do B, e vice-versa.

Nas quartas-de-final, ocorreu o esperado. A Argentina (líder do Grupo B) derrotou o Chile (lanterna do A) por 21 a 5; o Brasil (3º do B) foi batido pela Seleção Uruguaia (2ª do A) por 7 a 0; os Estados Unidos (2º do B) venceram a Guiana (3ª do A) por 24 a 12 e o Canadá (líder do A) mostrou sua força e massacrou o México (lanterna do B) por 45 a 0.

O chaveamento das semifinais colocou a Argentina à frente do Uruguai e os Estados Unidos buscando vaga na final diante do Canadá. No confronto sul-americano, a seleção argentina levou a melhor e derrotou o Uruguai por 17 a 5.

O confronto que envolveu as seleções norte-americanas foi a mais equilibrada até o momento no torneio de 2011. Em uma partida bastante disputada, o Canadá levou a melhor e derrotou os Estados Unidos por 21 a 19, garantindo vaga na grande final.

Na grande decisão, mais uma partida memorável. Um confronto de extremo equilíbrio entre Canadá e Argentina, que culminou na vitória dos canadenses, de virada, por 26 a 24. Os canadenses garantiram a primeira medalha de ouro da modalidade na história dos Jogos Pan-Americanos, enquanto os argentinos ficaram com a prata.

Confira os melhores momentos da final:

Na disputa pelo terceiro lugar, Uruguai e Estados Unidos também fizeram jogo equilibrado e, de virada, os americanos saíram vitoriosos por 19 a 12, garantindo a medalha de bronze e os uruguaios encerraram a competição sem medalhas. Como regulamento do esporte, uma sequência de partidas determinou as posições das demais seleções.

Chile e o México se enfrentaram no confronto que iria definir o quinto colocado. A anfitriã dos Jogos não teve chances e a seleção chilena goleou por 22 a 0. Pela sétima posição, o Brasil derrotou a Guiana por 26 a 7 e evitou terminar a competição na lanterna.

Campanha das oito seleções participantes do rúgbi de sete nos Jogos Pan-Americanos de 2011

Posição Equipe Campanha (V-E-D) Medalha de ouro (1ª) Canadá 6-0-0 Medalha de prata (2ª) Argentina 5-0-1 Medalha de bronze (3ª) Estados Unidos 3-1-2 4º colocado Uruguai 3-0-3 5º colocado Chile 2-0-4 6º colocado México 1-0-5 7º colocado Brasil 2-1-3 8º colocado Guiana 1-0-5

Diferenças do rúgbi de sete ao rugby tradicional

Entre as principais diferenças nas regras de jogo em relação ao rugby tradicional (também conhecido como rugby XV) estão: