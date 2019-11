Medina brilha, mas perde final da etapa do Taiti para Jeremy Flores

A sétima etapa do Circuito Mundial de Surf começou no sábado dia 15 de agosto, mesmo que as condições do mar não estivessem perfeitas. Sem tubos pesados, com mar mexido e vento inapropriado o primeiro round foi pouco animador, com apenas duas notas acima de nove e com somente dois brasileiros classificados para o terceiro round.

Após classificação de 4 brasileiros na repescagem, o terceiro round foi eletrizante, graças a bateria espetacular do campeão mundial Gabriel Medina e de John John Florence e da onda perfeita de C.J. Hobgood.

As condições do mar não estavam boas e a Liga Mundial de Surf adiou a continuação da disputa, que foi retomada após 6 dias de LayDay. A quarta fase da etapa do Taiti teve bateria totalmente brasileira, uma ótima atuação de Bruno Santos e um tubo quase perfeito do Gabriel Medina que recebeu a nota 9,97.

Algo surpreendente aconteceu na repescagem (quinto round), o surfista Filipe Toledo terminou com a nota zero, sem surfar nenhuma onda, e quem venceu a bateria foi o também brasileiro Italo Ferreira que deu um show nas ondas de Teahupoo.

A final da Billboard Pro Taiti foi disputada entre o atual campeão da etapa Gabriel Medina e o francês Jeremy Flores. De capacete para proteger o coágulo no cérebro e ainda em recuperação das fraturas na face, o francês teve a melhor oportunidade, conseguiu um tubaço nota 9,87 e só precisou escolher mais uma onda para somar 16.87 e assim desbancar o brasileiro, que perdeu a oportunidade de conquistar o bicampeonato. Flores sagrou-se o campeão da etapa em uma vitória marcada pela superação e esta na briga pelo titulo. Com o segundo lugar Medina assumiu a 10ª colocação e ainda tem chances de brigar pelo bicampeonato.