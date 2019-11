Condições do vento e do mar adiam abertura da etapa de Hossegor

O mar, as ondas de pouco mais de meio metro e o vento maral (do mar para a terra) não contribuíram para que o início da etapa francesa de Hossegor acontecesse nesta terça-feira. Com ondas não favoráveis para competição, a organização do Circuito Mundial de Surf preferiu decretar "day off" na terça e quarta-feira. Uma nova chamada será realizada na quinta, às 3h (horário de Brasília). A janela do evento vai acontecer até o dia 17 deste mês.

A etapa da França é a antepenúltima parada da temporada 2015, e dez surfistas irão representar o Brasil nas ondas de Hossegor. Além de Adriano de Souza, Filipe Toledo, Gabriel Medina, Italo Ferreira, Wiggolly Dantas, Jadson André e Miguel Pupo que são surfistas da elite. A Brazilian Storm contará com mais três representantes, Alejo Muniz e Tomas Hermes, que substituem o aposentado Freddy Patacchia Jr. e o australiano Taj Burrow, que não vai competir na "perna europeia", e Caio Ibelli, que conquistou a chance de competir nesta etapa, após ser vice-campeão do QS de Cascais e assumir o segundo lugar no ranking da liga de acesso.

Histórico brasileiro na França

O mar da França já foi palco de gloriosas conquistas da história do surf brasileiro. Foi nas ondas francesas que os surfistas do Brasil conquistaram o maior número de vitórias fora do território brasileiro na elite do surf mundial. Foram seis títulos de etapas, uma a menos do que em casa, além de cinco vices e inovações no modo de surfar.

O primeiro brasileiro a se consagrar campeão na França foi Fábio Gouveia no ano de 1991 em Biarritz. Em 1994 Teco Padaratz foi campeão em Hossegor e Ricardo Tatuí em Biarritz, no ano seguinte Victor Ribas, o Vitinho, brasileiro com o melhor resultado do Brasil na história do Circuito Mundial até o título de Medina, ganhou em Lacanau e no ano de 2002 Neco Padaratz foi primeiro lugar em Hossegor. O último brasileiro a ganhar em território francês foi o atual campeão mundial Gabriel Medina, que em 2011 com apenas 17 anos de idade levantou pela primeira vez uma taça do WCT, na sua estreia entre os grandes.

Nos últimos anos o Brasil teve como suas melhores marcas na França dois vice campeonatos, um em 2013 com Gabriel Medina em Hossegor (derrota para o australiano Mick Fanning) e outro no ano passado com Jadson André também em Hossegor (derrota para o havaiano John John Florence).

Baterias do primeiro round

O primeiro round da 9ª etapa do Circuito Mundial terá duas baterias com disputa brasileira. O atual líder do ranking é o australiano Mick Fanning, mas três brasileiros estão com chances de assumir a liderança e quem sabe se tornarem campeões, Adriano de Souza (2º colocado no ranking), Filipe Toledo (3º colocado) e Gabriel Medina (7º colocado).

Depois da etapa de Hossegor (FRA), o Circuito Mundial de 2015 terá apenas outras duas paradas: Peniche (POR), entre 20 e 31 de outubro, e Pipeline (HAV), de 8 a 20 de dezembro.