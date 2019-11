Quiksilver Pro é marcado por derrota de brasileiros na repescagem

O segundo dia de competições em Hossegor não foi muito bom para os brasileiros. Cinco surfistas do “Brazilian Storm” participaram do round 2 para tentar prosseguir na competição, mas somente um brasileiro passou para o round 3 através da repescagem.

As condições do mar não estavam perfeitas, mas a organização da Liga Mundial de Surfe (WSL) decidiu reiniciar o campeonato na manhã desta sexta-feira (madrugada no horário de Brasília). A primeira bateria do dia foi marcada pela dificuldade e por raros tubos que fechavam rapidamente, com isso Filipe Toledo e o francês Maxime Huscenot tiveram que se virar no outside para encontrarem boas ondas. Após 30 minutos do início da bateria, Filipinho pegou uma onda tubular que parecia longa, ficou um pouco entocado, mas conseguiu sair e conquistar a nota 4,83. O adversário do brasileiro respondeu com duas ondas bem fracas, que lhe deram notas 1,00 e 3,60.

Quando restavam cinco minutos para o fim da disputa, o paulista encontrou sua segunda onda. O tubo era bom, mas o Toledo errou ao dosar a velocidade dentro dele e a parede fechou. Ele caiu e acabou recebendo uma nota 1,07, somando assim 5,90 pontos e deixando Huscenot precisando de apenas 2,31 para virar. Para a infelicidade do jovem brasileiro, o gringo pegou uma onda faltando 29 segundos para o fim e descolou uma nota 2,50 para eliminando o surfista do Brasil. Com a derrota Filipinho, terceiro colocado no ranking, perdeu a oportunidade de assumir a ponta, o mais jovem membro da elite ficou na 25ª colocação e somou apenas 500 pontos.

Na bateria seguinte, foi a vez de Caio Ibelli dar adeus. O jovem surfista do Guarujá foi convidado pela organização para fazer a sua primeira participação na elite, o paulista de 21 anos, atual vice-líder do ranking do QS, perdeu por 14,57 a 12,07 pontos para o australiano Owen Wright (o quarto do ranking), que tem chances de ultrapassar Filipinho, caso prossiga para o round 4.

Um dos calouros brasileiros, o ubatubense Wiggolly Dantas desperdiçou uma boa chance de ficar entre os 10 primeiros do ranking. Atualmente na 12ª colocação, Wiggolly teve dificuldade na escolha das ondas e não conseguiu somar mais do que 6,40 pontos na bateria 8 da repescagem, e assim foi superado pelos 7,67 do taitiano Michel Bourez. Com a eliminação precoce, o paulista conseguiu apenas 500 pontos e lamentou sua 25ª posição pela terceira vez na sua temporada de estreia no Circuito Mundial.

A última bateria da repescagem contou com um duelo brasileiro e foi decidida nos segundos finais da disputa. Jadson André, atual vice-campeão da etapa francesa, conseguiu uma onda salvadora no fim, recebeu nota 3,77, somando os mesmos 9,20 pontos de Miguel Pupo e saiu vitorioso no critério de desempate, com a melhor onda da bateria um 5,43 contra a onda 5,10 de Miggy.

Terceira Fase

A chamada do round 3 acontecerá amanhã 10 de outubro as 3h (horário de Brasília). Cinco brasileiros estão na disputa, entre eles Adriano de Souza que tenta recuperar a liderança e utilizar novamente a lycra amarela. Mineirinho irá disputar com o também brasileiro e “wildcard” (surfista que disputa como convidado e que não precisa ter sido classificado pelo ranking mundial) Tomas Hermes. A segunda bateria será entre Jadson André e Nat Young. O atual campeão mundial Gabriel Medina irá enfrentar o americano C.J. Hobgood e o iniciante Ítalo Ferreira disputará a quarta bateria com o havaiano Keanu Asing.

BATERIAS DO ROUND 3

1. Julian Wilson (AUS) x Brett Simpson (EUA)

2. Nat Young (EUA) x Jadson André (BRA)

3. Kelly Slater (EUA) x Kolohe Andino (EUA)

4. Italo Ferreira (BRA) x Keanu Asing (HAV)

5. Bede Durbidge (AUS) x Adrian Buchan (AUS)

6. Mick Fanning (AUS) x Maxime Huscenot (FRA)

7. Adriano de Souza (BRA) x Tomas Hermes (BRA)

8. Kai Otton (AUS) x John John Florence (HAV)

9. Jeremy Flores (FRA) x Michel Bourez (TAH)

10. Gabriel Medina (BRA) x C.J. Hobgood (EUA)

11. Josh Kerr (AUS) x Matt Wilkinson (AUS)