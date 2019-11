Brasileiros são destaque e  Brazilian Storm terá três representantes na França

Nesta sexta-feira foi realizado o round 3 do Quiksilver Pro France, em Hossegor, com direito a ótimas apresentações e brasileiros carimbando a vaga na quarta fase da competição.

O primeiro brasileiro a passar para o round 4, foi Jadson André, atual vice-campeão da etapa. Jadson disputou com o americano Nat Young, e nos instantes finais, pegou a onda da virada que lhe deu a classificação. Na bateria de número quatro, Ítalo Ferreira encontrou dificuldades para eliminar o havaiano Keanu Asing, mas depois de uma boa onda, colocou pressão no havaiano que não conseguiu a virada. Na sétima bateria houve um confronto brasileiro entre Adriano de Souza e Tomas Hermes, e Mineirinho levou a melhor. Depois de uma boa nota de Tomas, Adriano teve tranquilidade para virar e administrar a liderança até o final da bateria. O último brasileiro a cair na água foi Gabriel Medina, que depois de uma paralisação de três horas no evento, entrou em ação e deu um show, conseguindo a classificação com um somatório de 18.70 em cima de C.J. Hobgood.

Os australianos Julian Wilson, Mick Fanning e Owen Wright, que estão na parte de cima da classificação, também venceram suas baterias, assim como o inspirado havaiano John John Florence. O maior campeão da história do circuito, Kelly Slater, não conseguiu passar pelo compatriota Kolohe Andino e caiu no round 3 do evento.

RESULTADOS DA TERCEIRA FASE

Round 4 tem espetáculos de Mineirinho e Gabriel Medina, que tirou uma nota 10

O dia de hoje foi eletrizante no Quiksilver Pro France, mas não começou muito bem para os brasileiros. Na bateria de número um do quarto round, Julian Wilson entrou na água embalado e com duas boas notas venceu o brasileiro Jadson André e o americano Kolohe Andino. Na sequência, foi à vez de Ítalo Ferreira cair para a repescagem depois de ver Mick Fanning vencer e avançar. Bede Durbidge se juntou a Ítalo no round 5. Mas as coisas mudaram para os brasileiros nas duas ultimas baterias do round 4. Primeiro com show de Adriano de Souza, que sem dificuldades, fez notas excelentes, somou 18.50 e venceu com tranquilidade o francês Jeremy Flores e o havaiano John John Florence. E depois com o atual campeão mundial Gabriel Medina, que deu um aéreo incrível e tirou uma nota 10. Gabriel foi ovacionado pela torcida local, e ainda teve que trocar sua prancha para continuar o ótimo desempenho. Medina venceu sem dificuldades com um somatório de 19.83 e mandou seus amigos australianos Owen Wright e Matt Wilkinson para a repescagem.

No vídeo, a nota 10 de Gabriel Medina.

RESULTADOS DA QUARTA FASE

Round de repescagem define últimos classificados para as quartas de final

Para finalizar mais um dia da etapa francesa, tivemos os últimos classificados para as quartas de final sendo definidos após o quinto round. Ítalo Ferreira e Jadson André mediram forças na bateria brasileira da repescagem. Com equilíbrio, bateria teve vitória de Ítalo, estreante na divisão de elite. Os australianos Bede Durbidge e Owen Wright, e o havaiano John John Florence também venceram e avançaram.

RESULTADOS DO QUINTO ROUND

A chamada para a continuação do Quiksilver Pro France acontece nesta segunda-feira, às 3h (horário de Brasilia).

BATERIAS DAS QUARTAS DE FINAL

1. Julian Wilson (AUS) x Italo Ferreira (BRA)

2. Mick Fanning (AUS) x Bede Durbidge (AUS)

3. Adriano de Souza (BRA) x Jeremy Flores (FRA)

4. Gabriel Medina (BRA) x John John Florence (HAW)